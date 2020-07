Alex Zanardi “tieni duro ancora 5 secondi”: il commovente video degli atleti paraolimpici

Gli atleti paralimpici dedicano ad Alex Zanardi una versione speciale del suo brano preferito “Don’t stop me now”. Il video commovente per il campione.

Unimamme vi abbiamo raccontato del brutto incidente che il grande campione dello sport, ma non solo, Alex Zanardi, ha avuto il 19 giugno. Il campione paralimpico di handbike ed ex pilota automobilistico è rimasto vittima di un gravissimo incidente. Le sue condizioni all’inizio erano molto gravi, ma poi sono migliorate tanto de essere trasferito in una clinica per la riabilitazione. Accanto al campione sempre la moglie ed il figlio, Niccolò 22 anni, che ha condiviso sul suo profilo dei messaggi commoventi rivolti al padre.

Purtroppo, dopo soli pochi giorni nella clinica di riabilitazione, Alex è stato riportato d’urgenza in ospedale ed adesso è ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Alex Zanardi: il commovente video per il grande campione

Per far sentire la vicinanza al campione Alex Zanardi, i suoi colleghi ed amici, gli atleti paralimpici, gli hanno dedicato una versione speciale e molto emozionante della sua canzone preferita, “Don’t stop me now” dei Queen per far sentire “la forza, il coraggio e soprattutto la vicinanza di ognuno di loro“.

Tanti gli atleti che hanno voluto partecipare al video, ognuno mettendoci del proprio, per far sentire la loro presenza ed il loro incoraggiamento al grande Alex. Al video commovente hanno preso parte anche Bebe Vio e Annalisa Minetti con la sua bellissima e potente voce.

Oltre a loro, come si legge sul sito del Comitato Italiano anche altri atleti, dal mondo del nuoto, della scherma e così via: Martina Caironi, Daniele Cassioli, Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando, Rosa Efomo De Marco, Silvia Biasi, Giulia Aringhieri, Viola Strazzari, Giulio Maria Papi, Giuseppe Campoccio, Alessandro Brancato, Kevin Casali, Simone Cannizzaro, Giada Rossi, Matteo Cattini, una rappresentanza della nazionale italiana di scherma paralimpica e della nazionale italiana volley femminile sorde, Luca Mazzone, Antonino Bossolo.

La chiusura del video è stata affidata al Presidente del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), Luca Pancalli, che ha scelto di ricordare la regole dei “5 secondi” formulata da Alex: “Quando pensi di aver dato tutto ancora 5 secondi per raggiungere l’obiettivo“.

E’ poi Pancalli, ex campione di nuoto nel palmares 8 ori, 6 argenti e 1 bronzo alle Paralimpiadi a dichiarare: “La famiglia paralimpica si sta stringendo ad Alex affinché possa sentire tutto l’amore e l’affetto che nutriamo nei suoi confronti. Con grande spontaneità e sincerità, utilizzando una delle sue canzoni preferite vogliamo solo dire…Forza Alex!”.

Voi unimamme avete visto il video? Commovente vero? Anche noi ci uniamo ai tanti messaggi di forza e di auguri per il grande campione: “Forza Alex”!!!