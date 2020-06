“Hai fatto della disabilità una lezione di umanità”: la lettera di Papa Francesco ad Alex Zanardi | FOTO

Anche Papa Francesco ha voluto manifestare vicinanza e riconoscenza ad Alex Zanardi, scrivendogli una lettera molto commovente.

Alex Zanardi, il campione italiano che tutto il mondo ci invidia per la grande forza dimostrata in questi anni, è ricoverato da giorni in ospedale ed è in coma. Dopo i messaggi commoventi del figlio, ci tenevamo a condividere anche quello di Papa Francesco. Il Pontefice ha affidato alla Gazzetta Sportiva una lettera aperta per Alex Zanardi, in lotta tra la vita e la morte.

LEGGI ANCHE —> “FORZA PAPA’, TI ASPETTO”: IL MESSAGGIO DEL FIGLIO DI ALEX ZANARDI | FOTO

“Prego per lei e la sua famiglia”: la lettera di Papa Francesco ad Alex Zanardi

“Carissimo Alessandro,

la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità.

Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta.

In questo momento tanto doloroso le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia.

Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca.

Fraternamente“.

LEGGI ANCHE —> “LASCIAMO PIANGERE I NOSTRI RAGAZZI”: IL COMMOVENTE MESSAGGIO DI ALEX ZANARDI

Il messaggio del Pontefice è arrivato grazie a don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, amico di Zanardi. Alla Gazzetta dello Sport Pozza ha detto: “Alex piace a Francesco perché è molto vicino al senso del suo pontificato, perché ha trasformato la disabilità in una grande lezione di umanità. E il Papa cerca sempre di restituire autostima a chi è in difficoltà, a chi si sente ai margini. Perché il vero disabile è chi non ha stima di se‘”. Sempre Pozza ha raccontato a Repubblica come è nata la lettera: “Ho fatto semplicemente da postino” ha spiegato raccontando di aver incontrato il Pontefice per un docufilm sul carcere e poi di avergli chiesto se aveva sentito dell’incidente di Alex Zanardi. Dopo quest’incontro la lettera.

Un messaggio quello del Papa che si aggiunge ai tantissimi già arrivati per dare forza alla famiglia, al figlio e alla moglie, ma soprattutto di apprezzamento per ciò che l’atleta rappresenta per tutti. Il bollettino aggiornato purtroppo non è buono: le condizioni sono stazionarie ma il quadro neurologico rimane grave. Anche per questo motivo, e in accordo con la famiglia, non verranno diffusi altri bollettini medici se non ci saranno variazioni significative dello stato di salute del campione.

LEGGI ANCHE —> “SIETE EROI”: PAPA FRANCESCO TELEFONA AI SANITARI E A UN MALATO

Noi unimamme, vogliamo restare positive e confidare nella grande forza di Zanardi e sperare che questa brutta storia si chiuda al meglio e ci stringiamo alla famiglia.

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI SU NOTIZIE, RICERCHE E TANTO ALTRO CONTINUATE A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI FACEBOOK E INSTAGRAM O SU GOOGLENEWS.