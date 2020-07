Alex Zanardi trasferito per la riabilitazione: parla il figlio Niccolò | FOTO

Alex Zanardi è stato trasferito per iniziare la riabilitazione. Il figlio Niccolò ha raccontato delle condizioni di salute del padre e di come gli è vicino. Era il 19 giugno quando il campione paralimpico di handbike e ed ex pilota automobilistico, Alex Zanardi, è rimasto vittima di un gravissimo incidente. Zanardi è sempre stato un grande esempio di forza e di volontà, un vero e proprio grande campione. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Portato d’urgenza al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico alla testa. Intervento che è perfettamente riuscito, ma i medici hanno dovuto indurre il coma farmacologico. A poco più di un mese è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in un centro specializzato di recupero e riabilitazione funzionale nel lecchese. LEGGI ANCHE: “HAI FATTO DELLA DISABILITA’ UNA LEZIONE DI UMANITA'”: LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO AD ALEX ZANARDI | FOTO Il figlio di Alex Zanardi: “Ce la farà anche questa volta”

Accanto al grande Alex Zanardi c’è sempre stato suo figlio, Niccolò 22 anni che ha condiviso sul suo profilo dei messaggi commoventi rivolti al padre. Dei messaggi d’amore e di speranza. Adesso sarò ancora al suo fianco durante i mesi di recupero del campione. Intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato bene le condizioni di salute del padre: “Papà sta bene, grazie. Insomma un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione“. Certo, le condizioni sono migliorate, ma c’è ancora tanta strada da fare anche se sta di nuovo sorprendendo tutti recuperando velocemente: “Non bisognerebbe sorprendersi: questo è papà. È incredibile l’energia di quell’uomo, ha una forza straordinaria“.

Insieme a Niccolò anche la moglie di Zanardi è sempre stata al suo fianco: “Non ho mai perso uno solo dei miei turni al suo fianco in ospedale. Con la mamma abbiamo fatto tutti i giorni la spola, trecento chilometri al giorno tra andata e ritorno”. Adesso che il campione non è più sedato cercano d’interagire con lui parlandogli e dandogli “gli stimoli affettivi” che servono per migliorare.

Niccolò è sicuro che il papà starà bene: “Ce la farà anche questa volta. E un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli. Sono fiducioso e lo è anche la mamma. Recupererà la vista? Il problema della vista è il meno per adesso. Quel che conta è sapere se potremo di nuovo riuscire a comunicare con lui. Abbiamo una lunghissima strada davanti, ma finalmente è una strada in discesa”. Il figlio di Alex Zanardi è sempre stato ottimista, 3 settimane fa su Instagram ha pubblicato una foto del padre che esulta dopo una vittoria accompagnata da queste parole: “Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto ❤❤”. Inoltre ci tiene a ringraziare le tutte le persone che gli sono state accanto in questi giorni duri e difficili pensando anche a chi deve affrontare una situazione simile da solo: “C’è tantissimo affetto attorno a noi e attorno a lui. In questo periodo mi è capitato di riflettere su quanto siamo fortunati per questo. Ma non oso a pensare a chi si trova magari in una situazione altrettanto dura e difficile, ma deve affrontarla da solo”.

Il dottore Franco Molteni, direttore dell’Unità operativa complessa di recupero e riabilitazione di Villa Beretta, dove si trova il campione, ha anche lui raccontato delle condizioni di salute di Alex Zanardi, affermando che il percorso è tutto in salita, “davanti a lui c’è l’Himalaya“: “Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà. È qui soltanto da due giorni e dall’incidente è passato un mese“.

Tutta l’equipe della struttura farà il possibile per farlo riprendere: “Una cosa la sappiamo: siamo molto determinati. I miracoli non li fa nessuno e qui nessuno pensa di essere onnipotente ma faremo tutto ciò che sarà possibile fare, come facciamo sempre con i nostri pazienti“.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole del figlio di Zanardi? Speriamo che si riprenda il prima possibile e che torni a casa con la sua famiglia!