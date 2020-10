Alex Zanardi compie 54 anni ma come sta oggi? Tutti gli aggiornamenti

Alex Zanardi oggi compie 54 anni, dal mondo dello sport arrivano tanti aguri.

Unimamme, oggi il campione Alex Zanardi compie 54 anni, purtroppo è ancora ricoverato al San Raffaele dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno.

Zanardi ancora ricoverato: gli auguri di amici e fan

In tanti, oggi, hanno voluto fargli una dedica o un pensiero, lo sportivo infatti, negli anni, ha conquistato il cuore di moltissime persone.

Sui social si leggono tanti messaggi dedicati a Zanardi: “Un giorno speciale per un uomo speciale», «buon compleanno guerriero“. La Federazione ciclistica italiana gli ha dedicato un cinguettio.

Un giorno speciale per un uomo speciale.

Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex 💪💪#Zanardi pic.twitter.com/FmF56lssYl — F.C.I. (@Federciclismo) October 23, 2020

Il Coni invece gli ha dedicato un pensiero, riprendendo una sua frase pronunciata al David Letterman Show: “credo che la curiosità sia l’unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi!“. Il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli ha voluto omaggiarlo con un filmato delle Olimpiadi di Londra 2012, aggiungendo: “Buon compleanno Alex. Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie #ForzaAlex”.

Come dicevamo, dal giorno dell’incidente mentre partecipava in handbike a una tappa della gara Obiettivo Tricolore in Toscana, il campione ha già subito 5 operazioni.

Ora è ricoverato nel reparto di sub intensiva del San Raffaele di Milano dove svolge terapie mirate per la riabilitazione cognitiva e motoria ed è seguito da un’équipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia.

Nell’ultimo bollettino medico, che risale al 24 settembre scorso i medici parlavano di progressi significativi da parte del paziente anche se il quadro clinico rimane molto complesso e dunque non è possibile sbilanciarsi sulla prognosi. Al momento lo sportivo è in attesa del sesto intervento cranio facciale. Nel suo percorso Zanardi è assistito dalla moglie Daniele e dal figlio Nicolò che, qualche volta, su Istagram, ha dedicato al padre parole molto commoventi.

Unimamme, cosa ne pensate di questi auguri? Voi sapevate della ricorrenza? Noi vi lasciamo con un commovente video degli atleti paraolimpici.

