Avete mai visto la madre di Ilary Blasi? Lo sapevate che sono due gocce d’acqua? Scopriamo chi è e che lavoro fa la madre della showgirl.

La madre di Ilary Blasi si chiama Daniela Serafini e, sebbene non abbia un profilo social, di lei si sa che vive a Frontone ed è sposata con Roberto Blasi da lui ha avuto anche altre due figlie di nome Silvia e Melory. Nonostante il successo raggiunto dalla figlia, Daniela ha continuato a fare un lavoro normale. La Serafini, infatti, svolge la professione di vigilessa tant’è che può capitare di scorgerla tra le strade di Roma mentre svolge il suo lavoro. Come Ilary ha raccontato in diverse interviste, è stata proprio la madre ad aiutarla e sostenerla fin dall’inizio, accompagnandola al suo primo provino per partecipare ad una pubblicità della Balocco.

La somiglianza tra Ilary Blasi e la madre

Ilary Blasi ama mostrare la sua vita sui social e, molto spesso, pubblica scatti che la ritraggono in compagnia della sua famiglia. Oltre al marito Francesco Totti e i figli Christian, Chanel e Isabel, qualche tempo fa, ha voluto mostrare la madre Daniela. Negli scatti condivisi con i followers, emerge una somiglianza davvero impressionante tra le due.

Proprio in occasione della festa della mamma, infatti, la Blasi aveva voluto celebrare la ricorrenza in maniera speciale. Sicuramente a causa della quarantena, Ilary era apparsa triste tant’è che aveva condiviso alcune foto datate, sul suo profilo.

Come Ilary Blasi ha precisato, in quegli scatti, la madre Daniela avrà avuto poco più di vent’anni. Da quanto emerge, era una donna molto alla moda e bella con giacche over, costumi fasciati e grandi cappelli.

Mal di là della sua avvenenza, i followers hanno subito fatto notare ad Ilary l’impressionante somiglianza tra le due: stessi lineamenti, stessi capelli biondi, idem per gli occhi chiari, in altre parole, sembrano essere due gocce d’acqua. Sotto gli scatti, la showgirl aveva scritto: “Auguri mamma…sei la più bella”.

E voi unimamme, conoscevate già la madre di Ilary Blasi? Non trovate anche voi che ci sia una somiglianza impressionante tra le due?