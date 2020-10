Francesco Totti e Ilary Blasi, a sorpresa esce il video del parto

Francesco Totti ed Ilary Blasi in diretta sui social assistono ad un parto che li rende molto felici, ma c’è una sorpresa.

Da ieri, 19 ottobre, fino al 21 ottobre nei cinema viene trasmesso il documentario su uno degli sportivi italiani più famosi. Si tratta dell’ex calciatore Francesco Totti che in “Mi chiamo Francesco Totti” racconta la sua vita da quando era piccolo, avete visto la foto?, fino a quando ha dato l’addio al calcio.

Francesco Totti da poco ha perso il padre, una notizia terribile che lo ha profondamente sconvolto. Ieri però hanno “festeggiato” una nuova nascita, Francesco e la moglie Ilary sono diventi zii, ecco cosa è successo.

Francesco Totti ed Ilary Blasi: felici per il parto avvenuto in casa

E’ Ilary Blasi ha pubblicare nelle sue stories su Instagram tutti i momenti di un parto, dalle contrazioni, fino alla nascita. A partorire è stata la gatta di casa, Donna Paola, ormai una super star, a dare alla luce alcuni cuccioli per la gioia della conduttrice.

Era stata proprio lei, sempre con un video divertente, a dare la notizia che Donna Paola era incinta.

Un parto con sorpresa, Ilary infatti non si aspettava che il primo dei sei cuccioli avesse il pelo, in quanto la gatta non ha alcun pelo sul corpo. A sorpresa anche gli altri 5 cuccioli hanno il pelo, infatti somigliano al “papà” come ha spiegato Ilary in un’altra storia inquadrando un gatto bianco nero: “Sì, è stato lui”.

Il video non poteva non finire con un siparietto divertente tra Totti e la Balsi. Un momento che ha reso felici i tanti fan della coppia, riferendosi al marito, Ilary Blasi ha detto: “Hai visto? Ti ha ascoltato, te ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque“. Francesco la guarda confuso e si allontana perplesso.

Solo qualche giorno fa, Ilary aveva annunciato che la gatta di famiglia era prossima al parto e di aver allestito in casa una “sala parto”.