Francesco Totti felice al mare con la figlia Chanel | FOTO

Francesco Totti e parte della sua famiglia di nuovo sotto i riflettori.

Unimamme, l’estate si va concludendo ma arrivano ancora bellissime immagini di spiagge assolate e famiglie felici come i Totti.

Francesco Totti e la sua famiglia al mare

Unimamme, forse avrete seguito la furiosa polemica estiva seguita alla pubblicazione in copertina di una foto su Gente in cui veniva messo in mostra il lato b di Chanel Totti, ancora 13enne, con la scritta “la gemella di mamma Ilary”.

Dal momento che il volto della ragazzina era oscurato era evidente, anche ai meno maliziosi, quale fosse la cosiddetta somiglianza.

Come già detto scoppiò una feroce polemica a cui parteciparono anche Ilary e Francesco prima sui social e poi minacciando provvedimenti legali. Sui social i genitori di Chanel avevano parlato di sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti.

Persino la Lucarelli e Aurora Ramazzotti dissero la loro e venne persino fatto un esposto all’ordine dei Giornalisti. Ora però pare essere tornato a splendere di nuovo il sereno su questa famiglia, formata da Francesco Totti, ex bomber della Roma, la presentatrice Ilary Blasi, Cristian, di 15 anni, Chanel di 13 e la piccola Isabel di 4. Lo testimoniano le immagini di Oggi che mostrano papà Francesco abbracciare la figlia maggiore Chanel.

Totti si è sempre detto entusiasta dei suoi figli e in questi scatti dimostra anche di essere un padre molto protettivo, che abbraccia la figlia una volta passata la bufera mediatica che li ha travolti. Solo poco tempo fa Totti e la Blasi sono tornati a parlare di un possibile quarto erede, con l’ex capitano della Roma che pare essere il più convinto dei due. Solo il tempo però ci dirà se questo è solo più di un desiderio.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi bellissimi scatti di Oggi che mostrano una famiglia serena?

