Francesci Totti: “ho detto a Ilary che vorrei avere 5 figli”

Francesco Totti racconta come ha incontrato Ilary Blasi e capì che c’era qualcosa di speciale.

Unimamme Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai sposati da 15 anni, ma forse non tutti ancora sanno com’è cominciata la loro bellissima storia d’amore.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il loro incontro

Ora Francesco Totti e Ilary Blasi hanno 3 figli dai 15 ai 4 anni e sono una famiglia felice e serena in grado di affrontare qualsiasi cosa. Non tutti sanno però come sono andati gli esordi di questo bellissimo legame.

Di recente la famiglia Totti ha affrontato un momento di difficoltà quando la foto del lato b della figlia tredicenne Chanel è finita in prima pagina su Gente. Da lì si era creata una polemica che ha avuto altissima risonanza. Trascorso quel periodo sui Totti è tornato a splendere il sole. Ora operò, sul profilo della pagina Instagram di Che tenpo che fa, è comparso un intervento riguardante l’inizio della storia d’amore tra GFrancesco Totti e Ilary Blasi.

“Quando vidi Ilary in tv per la prima volta dissi al mio amico: ‘Lei diventerà mia moglie” così aveva raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai3. Totti ha raccontato che lui e Ilary si erano incontrati in un pub e avevano iniziato a scriversi, ma Ilary era già fidanzata. Così Totti provò a invitarla a un derby e lei accettò.

Totti era al settimo cielo e preparò addirittura una maglia speciale. L’ex giocatore della Roma segnò uno dei goal più spettacolari della sua carriera e dedicò la scritta sulla maglia a Ilary.

“Per me lei è unica come persona, come mamma, in tutto. Ho detto che volevo cinque figli e Ilary mi ha preso per pazzo. Però piano piano la convincerò. L’amore migliora e con i figli migliorerà ancora di più” ha detto Totti.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella dichiarazione? Noi vi lasciamo con Totti che continua a sognare un quarto figlio.

