Francesco Totti pressa Ilary Blasi: “è il momento giusto”

Francesci Totti e Ilary Blasi tornano a parlare di una scelta importante che riguarda la loro famiglia.

Unimamme, mentre anche per i Totti Blasi le ferie stanno per finire pare che la famiglia stia discutendo un cambiamento molto importante.

Ilary Blasi e Totti: novità sulla famiglia

L’estate dei Totti Blasi si è conclusa, come forse saprete già, con la polemica riguardante la figlia 13enne Chanel, sbattuta in prima pagina su Gente.

Archiviata questa nuvola scura sulle loro vacanze, ecco che si torna a parlare di un tema molto importante per questa simpatica famiglia: la possibilità di avere un altro bambino, il quarto, dopo Cristian di 15 anni, Chanel di 13 e Isabel di 4.

Solo poco tempo fa la conduttrice televisiva aveva dichiarato a questo proposito: “Se vuole il quarto, lo farà con un’altra!” chiudendo sul nascere qualsiasi possibile illazione.

Su Nuovo, però, il campione sportivo ha rilasciato una nuova dichiarazione che fa ben sperare. “Questa estate è davvero ricca di emozioni per me: stanno girando una fiction sulla mia storia e la mia carriera sportiva, il mio nuovo lavoro di procuratore sportivo inizia a darmi grandi soddisfazioni. Ma soprattutto, il mio matrimonio con Ilary va alla grande, con lei è come se fosse sempre il primo giorno“.

Infine il calciatore ha aggiunto: “Credo proprio che sia arrivato il momento giusto per realizzare il mio sogno: avere un quarto figlio”. Secondo una fonte vicina alla coppia quest’anno Ilary avrebbe dovuto condurre l’isola dei famosi, ma questo incarico è stato annullato, quindi ci sarebbe tempo e modo di pensare a un possibile quarto frugoletto.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto raccontato a proposito di questa coppia e raccolto su DiLei? Noi vi lasciamo con alcune immagini dei lori figli cresciuti.

