Francesco Totti diventa istruttore di guida: il video su Instagram

Francesco Totti pubblica una nuova storia che comprende anche il figlio maggiore Cristian, di 15 anni.

Unimamme, i Totti tornano lentamente alla quotidianità dopo la pausa estiva, l’ex capitano della Roma Francesco Totti pubblica sul suo account Instagram una nuova storia.

Totti passeggero speciale

Per la famiglia Totti Blasi non è stato decisamente un bel periodo, a causa della pubblicazione della foto della figlia di 13 anni Chanel sulla prima pagina di Gente. Questo ha scatenato tutta una serie di polemiche che hanno rischiato di rovinare le loro vacanze.

Passata un po’ la bufera la famiglia ha ripreso a postare sui profili social foto di serenità, come quella della Blasi con fisico top al mare con la sua sosia in miniatura. Diversamente, invece papà Francesco decide di fare un giro in minicar insieme al figlio Cristian, ormai adolescente.

Secondo le legge italiana i ragazzi che hanno compiuto 14 anni possono conseguire il patentino AM e usare la minicar, proprio come Cristian che, per quel poco che si vede, sembra un autista provetto.

Tempo fa anche Ilary aveva condiviso un filmato in cui il figlio la portava a spasso in minicar ed era stata travolta dalle critiche di persone che, forse ignoravano la possibilità di guidare una minicar da 14 anni in su.

Come dicevamo il primogenito di Francesco Totti, nato nel novembre del 2005, è ormai un simpatico 15enne che frequenta una scuola internazionale di Roma. Gioca a calcio come il papà, ma i genitori non gli fanno pressioni sul suo ipotetico futuro come giocatore, perché desiderano che il figlio si diverta e che porti avanti i suoi sogni come tutti i ragazzi. Un paio di anni fa, durante un torneo giovanile under 14 aveva avuto la possibilità di segnare, ma non lo ha fatto perché ha preferito sincerarsi delle condizioni dell’avversario con cui aveva avuto uno scontro accidentale.

Unimamme noi speriamo che il giovane Cristian continui a dimostrarsi autista provetto e a godersi questi ultimi momenti di libertà prima della scuola. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo breve filmato di un momento padre figlio?

