Francesco Totti sotto shock: in diretta l’annuncio inaspettato di Ilary Blasi

Un video molto divertente per dare un annuncio che ha lasciato Francesco Totti sotto shock, ecco cosa gli ha detto Ilary Blasy.

La famiglia Totti si allarga di nuovo, in arrivo tra pochi mesi un piccolo cucciolo che sicuramente allieterà le giornate di tutti. A svelare tutto è stata Ilary Blasi durante una cena di famiglia.

La notizia ha lasciato perplesso Francesco Totti che era l’unico della famiglia a non sapere niente. Ci pensa però la piccola di casa a svelare la verità.

Francesco Totti ed Ilary Blasi: la famiglia si allarga tra stupore e risate

Sicuramente a casa di Francesco Totti ed Ilary Blasi non ci si annoia. Dopo il divertente video della caccia ad un povero topolino, ecco che Ilary pubblica sul suo profilo Instagram un altro video molto diverte con finale a sorpresa.

Nel video si vede Francesco Totti seduto a tavola che ha una reazione tra lo scioccato ed il simpatico a seguito di una domanda della moglie: “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Dai indovina!“. L’ex attaccante della Roma sgrana immediatamente gli occhi, incredulo dopo aver appreso la notizia, la reazione è davvero esilarante.

Sicuramente Francesco, come anche i tanti fan, hanno subito pensato che Ilary fosse incinta. Una notizia che avrebbe fatto sicuramente piacere al pupone che vorrebbe ingrandire la famiglia.

Scorrendo le stories di Ilary, si sente la vocina divertita della piccola di casa, Isabel, che si intravede nel vetro, che svela il mistero: “E’ Paolaaaaa“. Infatti, ad essere in dolce attesa è la gatta, Donna Paola. La gattina di razza Sphynx si vede spesso nelle stories della famiglia Totti-Blasy, ormai è diventata una star. La Blasi ha mostrato anche le foto dell’ecografia della gatta di casa che presto avrà dei cuccioli.

Il sogno di Francesco e di molti fan di vedere un nuovo bebè in casa Totti è svanito in pochi minuti. Per il momento, poi si vedrà, nessun fratellino per Chanel, Cristian e Isabel. Sembrerebbe essere Ilary quella che non vuole avere altri figli, in diverse interviste ha dichiarato, anche in modo molto simpatico, qualsiasi gravidanza.