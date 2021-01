By

La coppia composta dal famosissimo cantante Justin Timberlake e da Jessica Biel è una delle più riservate dello star system: oggi la coppia ha finalmente annunciato l’arrivo del secondo figlio.

Justin Timberlake e la moglie Jessica Biel hanno cominciato a frequentarsi più di dieci anni fa, all’inizio del 2007 per poi fidanzarsi qualche anno più tardi, nel 2011. Poco dopo le nozze celebrate in Italia, nel 2015 per la coppia è arrivato il primo figlio, il piccolo Silas Randall.

Dopo l’annuncio della prima gravidanza, la famosa coppia ha deciso di ritirarsi nella riservtezza e di separare definitivamente la carriera e la vita pubblica da quella privata, in modo da tutelare la privacy della loro famiglia e del loro primogenito.

Dopo diversi mesi di rumors e indiscrezioni, in uno show famosissimo e molto seguito in tutti gli Stati Uniti d’America, il cantante ha finalmente svelato la lieta notizia: lui e la moglie Jessica hanno da poco accolto il loro secondo figlio!

Justin Timberlake, è nato da poco il suo secondo figlio

Con grandissima maestria e bravura, il cantante Justine Timberlake e la storica compagna e moglie Jessica Biel sono riusciti in un’impresa titanica: hanno nascosto per nove mesi la gravidanza ai paparazzi annunciando l’arrivo del secondo figlio solo dopo il parto.

L’annuncio è arrivato qualche ora fa, durante la partecipazione di Justin al famoso “The Ellen Show“, un programma televisivo molto seguito oltreoceano, in cui il cantante ha finalmente dato il lieto annuncio.

“Il suo nome è Phineas, è fantastico e così carino, e nessuno dorme più. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Siamo molto grati“, ha raccontato l’uomo alle telecamere. Anche la routine di casa Timberlake è stata meravigliosamente cambiata dal nuovo arrivato: “In casa c’è molto divertimento. Io e Jessica ci diciamo: ‘Tu prendi lui, io prendo l’altro’“.

La gravidanza tenuta segreta e il nuovo arrivo in famiglia hanno portato una ventata di pace e di amore tra i due che, a causa di un presunto tradimento del cantante – poi smentito -, hanno affrontato un lungo periodo di crisi.

Verso la fine dell’intervista con l’amica e conduttrice Ellen, Justin ha poi raccontato il rapporto del primogenito di 5 anni con il piccolo Phineas: “Per ora gli piace molto. Phin non può ancora camminare o rincorrerlo, quindi non so, vediamo cosa succede“.

Una famiglia molto famosa la Timberlake ma che ha affrontato questo evento colmo di gioia con estrema riservatezza.

E voi Unimamme eravate al corrente di questo annuncio? Che ne pensate?