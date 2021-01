Sharon Fonseca mostra la pancia e parla di depressione postparto: “è una cosa molto seria” | FOTO

By

La modella venezuelana, Sharon Fonseca, si è aperta con i suoi fan per sensibilizzare le donne che si trovano nella sua stessa situazione. Ecco cosa ha detto.

La compagna dell’imprenditore milionario Gianluca Vacchi, che negli anni è diventato molto famoso sui social grazie ai suoi balletti ed alla sua simpatia, ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram nelle quali torna a parlare delle sue emozioni dopo il parto.

Sharon Fonseca, modella ed imprenditrice venezuelana, è diventa a fine ottobre 2020 mamma di una bellissima bambina, Blu Jerusalema. La piccola è la gioia di mamma e papà ed entrambi sono super innamorati di lei dalla quale imparano ogni giorna una cosa nuova.

Sharon Fonseca mamma da tre mesi si racconta su Instagram

A quasi tre mesi dalla nascita della sua primogenita, Sharon Fonseca, pubblica sul suo profilo delle stories nelle quali racconta di come è cambiato il suo corpo dopo il parto e delle sue emozioni.

La modella ha deciso di mostrare la sua pancia dopo il parto per sensibilizzare le altre donne e spiegare che è normale essere cambiate: “Non tutti i corpi si riprendono allo stesso modo. Diamo a noi stessi tempo e amore, specialmente durante il postpartum“. Lo aveva fatto già dopo solo due settimene dalla nascita della piccola Blu Jerusalema quando aveva la linea Alba o linea nigra ancora ben visibile. Se in un primo momento aveva pensato di tenerla nascosta, adesso ha cambiato idea e la vuole mostrare proprio per aiutare le altre donne che si trovano nella sua stessa situazione: “Mi è rimasta ancora un pò della mia “linea Alba”. Meno di prima, certo, ma del tutto normale. Il dottore ha detto che dopo l’ottavo mese normalmente scompare, ma dipende dai nostri corpi“.

La linea Alba compare durante la gravidanza, a causarla sono gli ormoni, il progesterone e gli estrogeni, che incrementano la produzione di melanina in alcune zone del corpo. La linea è un fenomeno naturale e scompare da sola senza bisogno di cure, creme o qualche trattamento specifico.

La compagna di Giancula Vacchi ha poi risposto alla domanda di una fan italiana che le chiede se sta soffrendo di depressione post parto. Lei in un italiano perfetto le risponde che non può dire di avere una vera e propria depressione post parto: “Ho delle amiche che l’hanno vissuta veramente ed è una condizione molto difficile“. Lei però ammette che ci sono delle volte dove non si sente benissimo, ma sottolinea, “è totalmente normale“.

Di depressione post parto soffrono tantissime neo mamme, i sintomi sono diversi, ma essenzialmente sono cambi repentini di umore, perdita di appetito, insonnia e talvolta anche un disinteresse nei confronti del neonato. Nei casi più gravi ci possono essere casi di depressione profondi e prolungati nel tempo fino a portare anche ad atti di autolesionismo.

Voi unimamme avete avuto le sue stesse preoccupazioni?