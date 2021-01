Festival di Sanremo 2021: ecco le date ufficiali, comunicate dalla Rai.

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2021, che anche quest’anno sarà condotto dal presentatore Amadeus, per il secondo anno consecutivo. Amadeus è anche direttore artistico della manifestazione.

Mai un’edizione del festival della canzone italiana era stata così travagliata e soprattutto messa in discussione. La pandemia di Covid-19, infatti, ha complicato non poco l’organizzazione del festival, mettendola anche in dubbio.

Amadeus e la Rai, tuttavia, sono sempre stati molto determinati nel portare avanti Sanremo. Non hanno voluto rinunciarci per nulla al mondo, nonostante tutte le difficoltà e lo scetticismo di alcuni scienziati. Anche perché molti italiani hanno bisogno di un po’ di svago in questo periodo difficile, con la pandemia che non se ne andrà via presto.

Ora sono uscite anche le date ufficiali della manifestazione. Ecco quando si terrà il Festival di Sanremo 2021.

Festival di Sanremo 2021: le date ufficiali

La Rai ha annunciato le date ufficiali della 71^ edizione del Festival di Sanremo. Terminata la riunione tra i vertici della Rai, con l’amministratore delegato Fabrizio Salini, e il direttore artistico Amadeus, sono stati comunicati i giorni in cui si svolgerà il Festival di Sanremo 2021, con gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Ariston e la trasmissione in diretta televisiva.

Per il festival di Sanremo 2021 le date stabilite vanno da martedì 2 a sabato 6 marzo. Sono confermate così le cinque serate di musica e spettacolo, tra cantanti in gara, partecipazione di ospiti, siparietti comici e gag, insieme a tutto quello che finora è stato il Festival di Sanremo.

Le date ufficiali della kermesse sono state confermate nella serata di lunedì 18 gennaio, quando fino a poche ore prima ancora si facevano ipotesi su un suo rinvio.

La Rai fa sapere in una nota: “Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston“.

Gli organizzatori, dunque, non vogliono privarsi del pubblico in presenza. Tra le ipotesi per garantire la sicurezza, Amadeus aveva indicato quella di imbarcare su una nave un pubblico di 500 persone, tutte negative al tampone per il Covid, da lasciare a bordo per tutta la durata del Festival.

“Se viene fatta bene può preservare e proteggere le persone, ma se c’è qualche sgarro alla sicurezza diviene un’arma a doppio taglio”, ha avvertito Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, sull’ipotesi del pubblico a bordo della nave, definendola “rischiosa“.

Un’altra idea è emersa più di recente, quella di avere in platea un pubblico di medici e infermieri già vaccinati, da cambiare ogni sera. Un modo per diminuire il rischio di contagio (ma ancora non sappiamo se il vaccino blocchi anche la trasmissione del virus oltre alla malattia) e anche un modo per ringraziare i sanitari che hanno lavorato duramente e in prima linea nella lotta al virus. Come segnalato da Adnkronos.

Anche se la partecipazione in presenza del pubblico avvenisse in tutta sicurezza, con i passeggeri a bordo della nave o con altre soluzioni, rimane il problema della sicurezza dei cantanti, degli ospiti e dello staff. Sappiamo, infatti, quanto siano caotiche le giornate del Festival di Sanermo, tra prove ed esibizioni dal vivo. Con un elevato numero di persone sopra e dietro al palco: artisti, orchestrali, tecnici, assistenti, costumisti, makeup artist e tanti altri. Un via vai frenetico di persone, impegnate nell’allestimento del palcoscenico e nella preparazione degli ospiti, in cui difficilmente si potranno osservare le regole del distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

C’è poi anche la sicurezza dei giornalisti. Uno degli elementi caratteristici e irrinunciabili del festival è la sala stampa, dove ogni anno erano presenti centinaia di giornalisti, tra stampa, radio e tv, che seguivano il Festival tutte le sere e poi partecipavano alle conferenze stampa del mattino seguente. Sembra che la proposta di quest’anno sia quella di far partecipare un numero ridotto e selezionato di giornalisti alla sala stampa. Proprio per evitare assembramenti. Ancora, però, devono essere definite le modalità di partecipazione.

Inoltre, occorrerà adottare delle misure specifiche per evitare che si formino folle di curiosi per le vie della città di Saremo, davanti al Teatro Ariston e nei luoghi dei vip. Insomma, sarà un Festival molto diverso dal solito.

Vi ricordiamo il toccante intervento di Rula Jebreal al Festival dello scorso anno.

Sanremo 2021: i cantanti

Come aveva già dichiarato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, nell’edizione di quest’anno verrà dato “più spazio alla musica: sia per la qualità delle proposte arrivate sia per dare un segnale di speranza in un momento di grande sofferenza per tutto il settore”.

Parteciperanno alle cinque serate del Festival, dal 2 al 6 marzo, 26 Campioni e 8 Nuove Proposte. Ecco chi sono gli artisti in gara.

I 26 CAMPIONI

AIELLO Ora

Ora ANNALISA Dieci

Dieci ARISA Potevi fare di più

Potevi fare di più MALIKA AYANE Ti piaci così

Ti piaci così ORIETTA BERTI Quando ti sei innamorato

Quando ti sei innamorato BUGO E invece si

E invece si COLAPESCE/DI MARTINO Musica leggerissima

Musica leggerissima COMA_COSE Fiamme negli occhi

Fiamme negli occhi GIO EVAN Arnica

Arnica EXTRALISCIO FEAT. DAVIDE TOFFOLO Bianca luce nera

Bianca luce nera FASMA Parlami

Parlami FULMINACCI Santa Marinella

Santa Marinella GAIA Cuore amaro

Cuore amaro GHEMON Momento perfetto

Momento perfetto IRAMA La genesi del tuo colore

La genesi del tuo colore LA RAPPRESENTANTE DI LISTA Amare

Amare LO STATO SOCIALE Combat Pop

Combat Pop MADAME Voce

Voce MANESKIN Zitti e buoni

Zitti e buoni ERMAL META Un milione di cose da dirti

Un milione di cose da dirti MAX GAZZÈ Il farmacista

Il farmacista MICHIELIN/FEDEZ Chiamami per nome

Chiamami per nome NOEMI Glicine

Glicine WILLIE PEYOTE Mai dire mai (La Locura)

Mai dire mai (La Locura) RANDOM Torno a te

Torno a te FRANCESCO RENGA Quando trovo te

LE 8 NUOVE PROPOSTE

AVINCOLA Goal!

Goal! DAVIDE SHORTY Regina

Regina FOLCAST Scopriti

Scopriti GAUDIANO Polvere da sparo

Polvere da sparo GRETA ZUCCOLI Ogni cosa sa di te

Ogni cosa sa di te WRONGONYOU Lezioni di volo

Lezioni di volo DELLAI Io sono Luca

Io sono Luca ELENA FAGGI Che ne so

I Campioni parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato, dopo le votazioni, si terrà la finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

