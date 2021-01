Come capire se il pesce è fresco: tutti i segreti da conoscere

Ecco 5 consigli su come riconoscere se il pesce che stiamo acquistando per noi e la nostra famiglia è fresco.

Unimamme quando andate a fare la spesa di sicuro fate attenzione a scegliere i prodotti migliori o che soffisfano al meglio le nostre esigenze. Negli ultimi anni, l’attenzione alla qualità del cibo è aumentata adesso in molti non cntrollano solo la data di scandenza, ma anche la lista delgi ingredienti per scegliere al meglio.

Quando si tratta di prodotti freschi, come ad esempio il pesce, sapete come sceglierli al meglio per evitare di consumare un alimento non proprio fresco che potrebbe rovinarvi un vostro piatto? Adesso vi diamo dei consigli semplici, ma molto utili per riuscire a risconoscere un pesce fresco.

5 consigli su come scegliere il pesce: colore, occhi, branchie, odore e rigidità della carne

Di solito quando dobbiamo scegliere il pesce ci fidiamo del commerciante per averlo fresco, ma se vogliamo sceglierlo da sole? Come facciamo? Ecco 5 consigli per non sbagliare e comprare un pesce frasco, appena pescato e non cadere in delle “truffe”. Uno studio ha dimostrato anche come i bambini mangiano più volentieri un pesce fresco.

Bisogna fare attenzione al:

Colore: se il pesce è fresco avrà un colore brillante ed irridescente con toni che ricordano quelli di un arcobaleno. In caso contrario la pelle assumerà un colore opaco e senza i riflessi. Occhi: il pesce appena pescato ha ancora gli occhi convessi e sporgenti di colore nero intenso e sono anche molto lucidi. In caso contrario l’occhio tenderà a perdere l’acqua e diventerà opaco come la pelle. C’è anche un altro trucco, bisogna guardare il cristallono della pupilla che deve essere trasparente. L’odore: qui non ci sono dubbi o spiegazioni, se il pesce ha un odore che ricorda il mare e la salsadine allora è di sicuro fresco. In caso contrario meglio evitare di comprarlo e forse sarebbe il caso di cambiare anche negozio. Le branchie: il pesce fresco ha le branchie di un bel colore rosato, non devono essere sanguinolente o con muco e non devono nemmeno “puzzare”. Rigidità della carne: il pesce deve, sempre per essere fresco, il corpo rigido, arcuato e sodo al tatto. La pelle bene tesa oltre che brillante, come detto prima, e se preso per la testa non dovrà piegarsi, ma rimanere teso. In caso in cui il pesce da controllare fosse già aperto e viscerato, meglio fare attenzione alle squame che devono aderire perfettamente alla carne.

Questi sono 5 elementi da controllare, ma non dimentichiamoci di leggere sempre l’etichetta o i cartellini esposti sul banco nei quali oltre al prezzo, viene indicata anche:

la provenienza,

se è fresco o congelato,

la denominazione commerciale della specie,

il metodo di produzione (pesca, pesca in acque dolci, acquicoltura),

la zona di cattura (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano).

Voi unimamme sapete come scegliere il pesce o vi fidate del commerciante?