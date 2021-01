La prossima settimana fatrà il suo debutto “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due che proietterà 21 partecipanti nel 1917: ecco tutte le infomazioni su George Ciupilan, uno dei futuri militari del programma.

La prossima settimana farà il suo debutto su Rai Due “La Caserma”, il nuovo reality che trasporterà 21 tra ragazzi e ragazze indietro al 1917. Tra una messa in onda posticipata e tante critiche, il docu-reality degli stessi produttori de “Il Collegio”, arriverà sugli schermi il prossimo 27 Gennaio.

Solo qualche ora fa, è stato svelato il cast con l’identità e i video di presentazione dei primi 13 ragazzi che vestiranno la divisa dei militari di una caserma durante la Prima Guerra Mondiale.

Tre dei 13 ragazzi e ragazze presentati fin ora, sono dei volti già noti al piccolo schermo: uno in particolare è stato un concorrente della quarta edizione de “Il Collegio”. Ecco chi è e tutte le informazioni riguardo George Ciupilan.

La Caserma: chi è George Ciupilan? Tutte le informazioni sul famoso influencer

George Ciupilan sarà uno dei protagonisti del nuovo docu-reality di Rai Due “La Caserma”: insieme ad altri 20 suoi coetanei vestirà la divisa di un militare del 1917 mettendo alla prova il suo coraggio e la sua tenacia.

George Ciupilan ha 18 anni ed è un’influencer italiano proveniente dalla provincia di Savona ma con origini rumene. Il ragazzo, già noto per aver partecipato alla quarta edizione del reality “Il Collegio”, si è da poco diplomato all’Istituto geometra della sua città: “Non vado matto per lo studio“, aveva già dichiarato in passato.

Sul suo profilo Instagram si contano più di mezzo milione di followers, diventati più di un milione sul suo profilo Tik Tok.

George, nel suo video di presentazione, si definisce molto egocentrico, è articolarmente attento alla cura del proprio corpo: fa, infatti, quattro ore di palestra al giorno. Si definisce, inoltre, anche un leader oltre che un indiscusso playboy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Caserma (@railacaserma)

Arrivato in Italia dalla Romania, George non ha visto la madre fino al compimento di 8 anni. Lui stesso, in passato, ha dichiarato l’emozione di vedere la madre per la prima volta, da bambino: “E’ mia madre? Ma è davvero bellissima!”, aveva dichiarato.

D’altro canto, la madre, in una recente intervista ha parlato del figlio: “Sono venuta qui dalla Romania, per cercare di migliorare la mia vita. Sono contenta di avere mio figlio George con me, mi dà tanta gioia e tanta felicità“.

E voi Unimamme, guarderete questa prima edizione de “La Caserma”? Che ne pensate?