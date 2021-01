Potreste essere una coppia più felice solo se a letto fate questo

By

Chiacchierare dopo aver fatto l’amore è un modo per creare intimità e rendere la coppia più felice e duratura, parola di esperta.

Fare l’amore è un atto intimo, tanto quanto parlare nudi e distesi, in un momento di relax che ci si concede dopo l’atto sessuale.

Questo tipo di conversazioni viene definito “pillow talk“, un termine inglese che indica appunto le “chiacchiere da cuscino“, che pare siano diverse da tutti gli altri tipi di conversazione.

Dopo aver fatto l’amore, ci si lascia andare ad una intimità e a delle emozioni che possono migliorare il dialogo di coppia e in generale tutto il rapporto. Ma non tutte le persone amano questa pratica.

La chiacchiera da cuscino e i benefici per le coppie che la praticano

Per molte coppie di lunga data, complice anche la vita frenetica e i figli, avere un momento di intimità è un miraggio.

Per altre, invece, nate da poco, potrebbe essere difficile parlare di argomenti più delicati.

Ecco perché, secondo la psicologa Brunella Gasperini, parlare a letto dopo aver fatto l’amore può migliorare il rapporto delle coppie: un momento in cui ci sentiamo vulnerabili ma anche rilassati, in cui ci possiamo lasciare andare a confessioni o rivelazioni che magari non abbiamo mai avuto il coraggio di fare.

Insomma, dopo essersi lasciati andare fisicamente, sarebbe più facile lasciarsi andare anche a livello emotivo. Ma non per tutti. Pare, infatti, che alcune persone abbiano una predisposizione naturale a parlare dopo il rapporto sessuale.

Fino a qualche anno fa il luogo comune era che le donne amassero farlo, mentre gli uomini preferivano tacere o dormire. Oggi invece questo mito di genere è stato sfatato. Si sta indagando sugli effetti che l’ossitocina rilasciata con l’orgasmo possa avere sulla mente e sulla capacità di lasciarsi andare. L’ossitocina, chiamata anche l’ormone del benessere, predispone allo scambio e, azzerando lo stress, fa diminuire anche la diffidenza e il distacco.

Le persone che non amano parlare dopo il rapporto, sarebbero quelle che non vogliono esporsi e che vogliono mantenere un certo distacco. In questi casi, le persone sarebbero addirittura spaventate dai discorsi che si fanno dopo aver fatto l’amore.

Il consiglio della psicologa è di esercitarsi su questa pratica e renderla addirittura una abitudine della coppia: questo migliorerà il rapporto. E soprattutto fare in modo che diventi un momento solo della coppia: via quindi i telefonini e altre distrazioni.

Alcune curiosità sulla “pillow talk”

La pratica della chiacchiera da cuscino non è nuova, spesso la si ritrova in libri o film, dove i protagonisti si lasciano andare appunto a confidenze e tenerezze dopo aver fatto l’amore.

Nel secolo scorso veniva utilizzata addirittura come tecnica di spionaggio per carpire informazioni in tempo di guerra.

Già durante la seconda guerra mondiale veniva usata per sedurre a letto ufficiali dell’esercito e riuscire ad ottenere informazioni preziose. Poi durante la guerra fredda tra Russia e Usa venne utilizzata da maschi e femmine per lo stesso scopo. A dimostrazione della diversità di questo tipo di conversazione rispetto a tutte le altre che ci possono essere in una coppia.

Voi unimamme conoscevate la chiacchiera del cuscino? Ora che ne sapete di più provate ad utilizzarla con il vostro partner