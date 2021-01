La prossima settimana sarà trasmessa la prima puntata de “La Caserma”, un docu-reality prodotto da Blu Yazime: nel suo cast anche la famosa youtuber Naomi Akano. Scopriamo chi è!

Mancano pochi giorni all’attesissimo debutto de “La Caserma”, il docu-reality prodotto da Blu Yazime che andrà in onda su Rai Due. Il format, proprio come il più famoso “Il Collegio”, prevede giovanissimi protagonisti che si metteranno alla prova.

Ambientato in una vera e propria oasi di pace, “La Caserma”, vedà sfidarsi giovani provenienti da ogni parte d’Italia e vedrà consolidarsi valori come l’amicizia e il gioco di squadra. Alla base di questa idea, infatti, c’è stata proprio la polemica insorta negli ultimi anni sul ripristino della leva militare obbligatoria.

Tra i 21 protagonisti tra ragazzi e ragazze anche tanti famosissimi, conosciuti perlopiù da un pubblico molto giovane: questa volta scopriremo l’identikit di una ragazza, la famosa Naomi Akano, star di Youtube.

La Caserma, chi è Naomi Akano? L’identikit della famosa youtuber

Pochi giorni fa, RayPlay ha svelato l’identità dei primi 13 protagonisti de “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due per ragazzi che andrà in onda il 27 Gennaio. Tra i partecipanti, oltre ad esserci ex volti de Il Collegio, c’è anche una famosa youtuber. Ecco chi è!

Naomi Akano ha 19 anni ed è una “content creator” di Youtube cresciuta in Italia ma nata in Nigeria. La ragazza, arrivata in Italia all’età di 2 anni è cresciuta a Modena, città in cui tutt’ora vive.

“Sono stata vittima di bullismo perché ero l’unica nera in tutta la scuola. Quando passavo per i corridoio sentivo commenti e sguardi…“, ha raccontato la protaginista di “La Caserma” nella sua video-introduzione diffusa da Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Caserma (@railacaserma)

Naomi è molto attiva sul web: dirige un canale Youtube che conta ben 164mila iscritti, un profilo Instagram con 66mila followers e un account TikTok con 185mila fans. Nei contenuti da lei registrati e pubblicati è possibile trovare un pò di tutto: dagli scherzi agli amici e parenti, ai vlog sulla sua vita fino all’attivismo con Black Lives Matter.

Insieme ai suoi colleghi, nelle prossime settimane, Naomi si metterà alla prova con esercizi, alimentazione e prove fisiche vestendo i panni di un militare del 1917: non resta che attendere!

E voi Unimamme, seguirete La Caserma? Che ne pensate?