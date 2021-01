“Sono incinta e ho fatto il vaccino”: l’appello di una mamma medico

La dottoressa Nayeli Rodulfo Zayas ha deciso di vaccinarsi contro il Covid mentre era alla 35° settimana di gravidanza.

Unimamme, finalmente, da poche settimane, è iniziata la campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19.

Oggi vi riportiamo la storia di una dottoressa americana, che ha deciso di vaccinarsi in un momento molto particolare.

Pare che molte donne abbiano deciso deciso di non sottoporsi alla vaccinazione a causa del proliferare delle fake news riguardanti la fertilità.

Dottoressa vuole educare le persone circa la vaccinazione anti Covid: la storia

La dottoressa Nayeli Rodulfo Zayas è di San Antonio, in Texas ed essendo incinta di 35 settimane al momento del suo turno per la vaccinazione ha pensato di rifletterci un po’.

La donna ha raccontato a KSAT che a spingerla a prendere la decisione di farsi vaccinare è stata la morte della madre in giugno, causata proprio dal Covid-19.

“Ho pensato molto a lei, ricevere il vaccino è stato un momento molto emotivo per me”.

La madre della Rodulfo Zayas aveva anche altre patologie, come il diabete e un’alta pressione sanguigna. La madre della dottoressa era anche in dialisi.

“Sfortunatamente lei era nella parte vulnerabile della popolazione, è stata bene per circa una settimana, poi la situazione si è aggravata ed è finita in terapia intensiva”.

La dottoressa Rodulfo Zayas ha aggiunto che, dopo la morte della madre, lei ha continuato a prestare servizio in ospedale assistendo a tante tragedie che l’hanno portata a non voler prendere il Covid.

La dottoressa però, prima di vaccinarsi ha cercato di capire cosa avrebbe immesso nel suo corpo.

“Questo è un vaccino mRNA, non entra nel nucleo della cellula né altera il DNA, in teoria non dovrebbe causare alcuna anomalia genetica al feto”.

COn il suo medico ha valutato tutti i pro e i contro e alla fine ha deciso di vaccinarsi.

“Penso di aver fatto la scelta giusta, fino adesso il bimbo è sano”. L’unico effetto negativo è stato un dolore sordo al braccio su cui è stata effettuata l’iniezione.

Con la sua storia la dottoressa Rudolfo Zayas spera di convincere altre persone a vaccinarsi, soprattutto le donne incinte.

“Se sei incinta e prendi il Covid puoi avere un’embolia polmonare che è un coagulo di sangue nei polmoni, si possono avere coaguli nelle gambe e avere anche un aborto perché questo aumenta la risposta antinfiammatoria”.

La dottoressa ha aggiunto di aver visto questi effetti secondari in diversi pazienti e questo l’ha spaventata e spinta a vaccinarsi.

I Centers for Disease Control and Prevention invitano tutti a consultarsi con il proprio medico prima di prendere la decisione.

La dottoressa Rodulfo Zayas non può fare a meno di pensare a come sarebbe la sua vita ora se sua mamma non avesse preso il Covid a inizio pandemia.

“In sei mesi potrebbe aver avuto il vaccino, per me è una grande perdita. Mi manca ogni giorno, ma so che avrebbe voluto che facessi la cosa giusta. Ecco perché sono qui ed educo le persone.”

“Vorrei solo incoraggiare le persone a vaccinarsi soprattutto se siete immunocompromessi o avete malattie croniche, perché il Covid ha molte ripercussioni” ha aggiunto su The Stir.

Noi vi invitiamo a leggere il parere dell’esperta circa il vaccino in gravidanza.

Unimamme, cosa ne pensate?