A quanto pare l’odore del partner per le donne è un formidabile antistress nelle situazioni più complicate e difficili, ma come?

A quanto pare rimandare di fare la lavatrice non è poi così sbagliato. Ci sono tantissime ricerche che studiano come l’essere umano percepisce l’odore degli altri e che tipo di reazioni ha di coseguenza. In un articolo passato, infatti, si è visto che per le mamme l’odore del proprio neonato è una vera e propria droga.

La stessa cosa accade per il partner o quanto meno questo aiuta la donna a stressarsi di meno.

La ricerca è stata portata avanti dai ricercatori della British Columbia in Canada e pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology.

Ma cosa hanno scoperto gli studiosi su questo aspetto e perché lo studio è condotto sulle donne. Questi hanno deciso di studiare il comportamento delle donne perché l’olfatto del genere femminile rispetto a quello maschile è molto più sviluppato.

Vediamo cosa hanno scoperto.

L’odore del partner è un antistress: lo rivela la scienza

Gli studiosi per portare dei dati significativi sullo studio hanno interpellato 96 coppie etero, chiedendo agli uomini di indossare per 24 ore una maglietta.

Questi ultimi dovevano astenersi dall’uso di bagnoschiuma, profumi o altri prodotti che alterassero il loro odore.

Gli indumenti utilizzati, a loro volta, sono stati consegnati alle loro partner in modo abbastanza casuale e mischiati con magliette pulite e altre indossate da sconosciuti.

Le donne a questo punto hanno annusato le magliette e sono state sottoposte a due test diversi, in cui si trovavano in delle situazioni stressanti. Si trattava di un esame di matematica e di un colloquio di lavoro.

In seguito avrebbero dovuto riferire i loro livelli di stress e fornire un campione di saliva. I risultati hanno stupito i ricercatori. Infatti le donne che avevano annusato le magliette presentavano un minore livello di stress sia prima sia dopo la prova, anche il cortisolo – l’ormone dello stress – nella saliva era inferiore.

L’esito è stato ancora più forte nelle donne che avevano riconosciuto l’odore del partner e quindi erano consapevoli di avere la maglietta del compagno.

Di conseguenza, le partner che si sono accorte di aver annusato delle magliette di sconosciuti hanno agito in modo contrario producendo molto più cortisolo e avendo livelli di stress più alti.

Insomma sembra che questo studio dia una buona motivazione per evitare di fare la lavatrice quotidianamente!

E voi unimamme ne eravate a conoscenza?