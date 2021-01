Come parlare dell’importanza dell’abbraccio ai bambini con un libro!

Un abbraccio è un modo per esprimere affetto ma anche per dare sicurezza e conforto. Un libro è il modo più bello per spiegarlo.

In occasione della giornata mondiale dell’abbraccio, ecco per voi una selezione di titoli che potete leggere insieme ai vostri piccoli, anche piccolissimi, per fargli capire quanto sia importante un abbraccio e cosa può significare. Ma anche per spiegargli perché in questo momento non si possono dare a tutti.

I libri vengono spesso in soccorso ai genitori per spiegare il mondo ai bambini. Soprattutto per ciò che riguarda la sfera emotiva. I bambini piccoli, infatti, non riescono ancora ad esprimere bene i loro sentimenti e, attraverso una storia o identificandosi in un personaggio, possono imparare a farlo.

In occasione della giornata mondiale dell’abbraccio, l’associazione Nati per Leggere della Campania ha scelto una selezione di libri per bambini che vogliamo riproporvi, tutti in tema e adatti alle diverse età di lettura.

I libri sull’abbraccio da leggere insieme ai vostri figli

Che il bambino abbia 1 anno oppure 10, esiste un libro adatto a lui. I benefici del leggere la storia della buonanotte insieme ai bambini o del condividere la lettura con loro sono ormai noti perché decantati da tantissimi esperti. Leggere insieme a loro li aiuta ad aprirsi al dialogo ma gli fornisce anche un buon esempio che li stimola poi nelle attività didattiche.

I libri da leggere con i bambini dai 3 anni in su

La macchina degli abbracci – di Scott Campbell. La storia di una macchina irresistibile che dà abbracci.

– di Scott Campbell. La storia di una macchina irresistibile che dà abbracci. L’abbraccio perfetto – di Joanna Walsh e Judi Abbot. La storia di un panda alla ricerca di quale sia l’abbraccio perfetto.

– di Joanna Walsh e Judi Abbot. La storia di un panda alla ricerca di quale sia l’abbraccio perfetto. Si può dire senza voce – di Armando Quintero. Un libro che insegna a dire “ti voglio bene” in tanti modi diversi, interpretato da simpatici animali che imparano a comunicare in un modo diverso

– di Armando Quintero. Un libro che insegna a dire “ti voglio bene” in tanti modi diversi, interpretato da simpatici animali che imparano a comunicare in un modo diverso Abbracciami – di Simona Ciraolo. Storia di un cactus con una famiglia “poco affettuosa” che è costretto ad andare in cerca di qualcuno che lo abbracci.

– di Simona Ciraolo. Storia di un cactus con una famiglia “poco affettuosa” che è costretto ad andare in cerca di qualcuno che lo abbracci. Orso Cercabbracci – di David Melling. Come suggerisce il titolo, la storia di un simpatico orso che cercava abbracci.

Alcuni titoli per bambini dai 4 anni in su

Chi vuole un abbraccio? – di Przemyslaw Wechterowicz e Emilia Dziubak. Una storia sulla giornata dell’abbraccio e su un papà orso con suo figlio pronti a dispensare gentilezza.

– di Przemyslaw Wechterowicz e Emilia Dziubak. Una storia sulla giornata dell’abbraccio e su un papà orso con suo figlio pronti a dispensare gentilezza. Teniamoci stretti – di Claudio Gobbetti. Questa tenera svelerà un segreto che può cambiare tante cose nel mondo.

– di Claudio Gobbetti. Questa tenera svelerà un segreto che può cambiare tante cose nel mondo. Abbracci – di Jimmy Liao. Un leone reticente all’affetto riceve in dono un libro sugli abbracci che piano piano lo cambierà.

– di Jimmy Liao. Un leone reticente all’affetto riceve in dono un libro sugli abbracci che piano piano lo cambierà. Tutto in un abbraccio – di Manuela Monari ed Evelyn Daviddi. Una storia tenerissima dove tutto si può spiegare con un abbraccio.

– di Manuela Monari ed Evelyn Daviddi. Una storia tenerissima dove tutto si può spiegare con un abbraccio. Abbracciamo – di Eoin McLaughlin e Polly Dunbar. Storia di un riccio e una tartaruga che con difficoltà cercano un abbraccio.

Care unimamme, in questo giorno così importante e simbolico della giornata mondiale dell’abbraccio, non vi resta che scegliere il libro più adatto a voi e al vostro bimbo e leggerlo insieme.