Due genitori hanno denunciato la scomparsa della loro figlia sedicenne. La ragazzina sarebbe fuggita con un’amica conosciuta sulla nota piattaforma cinese.

Nelle ultime ore, due genitori di Reggello, in provincia di Firenze, hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri della loro figlia di sedici anni. La minorenne, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, avrebbe portato con sé unicamente il tablet del fratello dal quale, tra l’altro, sta continuando a caricare video su Tik Tok. Proprio qui, la ragazzina avrebbe conosciuto un’amica che, secondo i genitori e i Carabinieri, l’ha convinta a scappare. La giovane sospettata proprio qualche tempo era finita nei guai per aver costretto un ragazzo disabile a spogliarsi su Instagram.

La ragazzina sarebbe stata convinta da una ragazza conosciuta su Tik Tok

I genitori, infatti, hanno fatto sapere che l’adolescente non stava attraversando un bel periodo, tuttavia, non avrebbe mai fatto una cosa del genere se non fosse stata convinta da qualcuno. Il sospetto, in altre parole, è che un’altra ragazza, seguita da migliaia di followers, l’avrebbe convinta a compiere questo gesto. Si tratta dell’ennesimo caso di cronaca riguardante il noto social network, non ultima la notizia della morte di una bambina di dieci anni di cui via abbiamo già parlato.

Prima di scappare, la sedicenne ha voluto lasciare un bigliettino alla madre: “Starò bene. O da papi o da una amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami tanto“. I genitori della ragazza, infatti, sono separati, tuttavia, dal padre non si è mai recata e dal 16 gennaio ha fatto perdere le sue tracce, o quasi. Da giorni, infatti, i Carabinieri si sono messi sulle sue tracce, analizzando i video che continua a postare su Tik Tok.

Le operazioni, però, sono complicate dal fatto che l’adolescente non abbia con sé il suo cellulare, rendendo la localizzazione più difficile. Per ciò che riguarda il cellulare dell’altra ragazzina, invece, risulterebbe irraggiungibile. Stando alle ultime notizie, le due si sposterebbero da una città all’altra con rapida frequenza. Nel giro di pochi giorni, infatti, avrebbero caricato foto e video da Milano, Torino e Verona.

