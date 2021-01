Uno studio di Harvard ha quantificato il tempo. Le persone che fanno queste cose è come se guadagnassero migliaia di dollari in più.

E’ questa l’interessante teoria dello studio di Harvard condotto dalla professoressa Ashley Whillians, autrice del libro “Time Smart”.

Si è sempre detto che “il tempo è denaro”, ora questo studio sembrerebbe confermarlo. Si parte dal presupposto che il tempo trascorso a fare delle cose che ci piacciono di più, se quantificato, sarebbe come un aumento di stipendio.

Le persone che danno valore al tempo, piuttosto che al denaro, sarebbero infatti più felici delle altre. Questo, perché si ha un maggiore controllo della propria vita e si fanno cose che hanno un valore maggiore per noi.

Trascorrere del tempo libero, pagare qualcuno che faccia le cose che non amiamo fare, ma anche uscire un paio di volte a settimana. Tutte queste attività ci farebbero guadagnare migliaia di dollari. La dottoressa Whillians ha coniato il termine “dollari di felicità” per esprimere questo concetto: l’equivalente monetario di una determinata attività in relazione alla persona.

Ecco le attività che ci fanno “guadagnare” soldi

Se vogliamo quantificare il valore di attività che amiamo fare e che ci rendono la vita migliore, possiamo leggere questa lista e capire quanto stiamo “guadagnando”. Sicuramente alcune attività avranno più importanza per te e quindi il loro valore sarà maggiore rispetto alle altre. Vediamo quali sono quelle individuate e quantificate dallo studio di Harvard.

Procurarsi del tempo libero ci arricchisce di 1.800 dollari. Che sia la palestra o il volontariato, avere del tempo a disposizione da dedicare a ciò che ci piace ci arricchirebbe in media di questa cifra. Inoltre, fare attività sportiva migliora anche la qualità della vita. Il consiglio comunque è di ritagliarsi 30 minuti al giorno di tempo libero. Assaporare i pasti arricchisce di 3.600 dollari. Lasciarsi andare e godersi il pasto, ritagliarsi il tempo per mangiare e staccarsi da tutte le altre attività è una buona pratica. In generale, assaporare il pasto può significare metaforicamente anche saper assaporare la vita e godersi ogni singola esperienza. Andare in vacanza ci arricchisce di 4.400 dollari. E’ stimato, secondo questo studio, che circa il 54 % della popolazione non prende tutte le ferie che ha a disposizione. Prendere tutte le ferie che si hanno a disposizione e staccare la spina avrebbe effetti positivi su di noi, soprattutto in condizioni di stress come quello dovuto alla pandemia. Assumere qualcuno che faccia le faccende domestiche al posto nostro ci arricchisce di 18.000 dollari. Che si tratti di fare la spesa o di pulire la casa, ci sono cose che ci tolgono del tempo e magari per noi sono particolarmente pesanti da fare, sia fisicamente che emotivamente. Se ci sentiamo così, la dottoressa consiglia di delegare qualcuno per farle al posto nostro. La cifra spesa, infatti, ci ritornerebbe in termini di felicità e miglioramento della qualità della vita. Dunque, se le faccende domestiche non fanno per voi, meglio delegarle a qualcuno che privarsi di 18.000 dollari di felicità. Socializzare. Questa è l’attività di cui forse abbiamo sentito maggiormente la mancanza in questi mesi di isolamento forzato e smart working. Un caffè con il collega in pausa pranzo, l’aperitivo con gli amici o la cena fuori, il cinema la domenica o il pranzo di famiglia. Tutte queste cose, fatte ogni giorno, ci possono arricchire di ben 108.000 dollari. Ma anche un paio di volte a settimana può bastare per arricchirci di circa 5.800 dollari. Socializzare, infatti, è una attività da cui si trae un grande beneficio: migliorano le capacità cognitive, aumenta la felicità, allontana la solitudine e aiuta a vivere più a lungo. Questa ricerca della Mayo Clinic ha approfondito proprio i benefici della socializzazione.

Ora che avete letto la lista delle attività più “redditizie” in termini di felicità, facilmente potete fare una analisi della vostra vita e capire a quale di queste vi dedicate veramente. La pandemia ha fatto riflettere su tante cose e sull’importanza che hanno le piccole cose nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Voi unimamme quale di queste attività vorreste fare per diventare “ricche di felicità”?