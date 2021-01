Nicole Grimaudo è di nuovo mamma! Un noto quotidiano ha da poco riportato la lieta notizia: dopo il primogenito Pietro nato nel 2014, la donna ha dato alla luce un secondo maschietto.

Nicole Grimaudo ha debuttato in televisione nel lontano 1994 grazie ad una partecipazione a “Non è la Rai”: da quel momento le porte dello spettacolo le si sono spalancate e la donna è diventata una bravissima attrice.

La Grimaudo, infatti, è conosciuta per la sua partecipazione a telefilm di successo come R.I.S – Delitti Imperfetti, Il bello delle donne, L’Ispettore Coliandro e per premiatissimi film come il famoso Baaria del regista Giuseppe Tornatore.

Di recente, i telespettatori hanno potuto assistere all’ultimo lavoro dell’attrice, Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello: in questo caso, la donna, si era teneramente mostrata con il pancione.

Poco fa, un noto settimanale ha pubblicato la foto della donna all’uscita dalla clinica: è nato il suo secondo figlio!

Nicole Grimaudo di nuovo mamma: è nato il secondo figlio

Nicole Grimaudo è di nuovo mamma: l’attrice ha da poco dato alla luce il suo secondogenito, un altro maschietto di cui, tuttavia, non è noto il nome. L’attrice e il marito Francesco sono sposati dal 2013 e hanno sempre mantenuto alto il riserbo sul loro rapporto e sulla loro famiglia.

Nicole, infatti, ha sempre dichiarato di essere una persona molto riservata e di voler tenere ben separate la sua vita pubblica e quella privata: tuttavia, di rado, regala qualche informazione ai fans.

Dalle poche informazioni a disposizione, è noto che lei e il marito si siano conosciuti fin da ragazzini abitando entrambi a Caltagirone, una piccola realtà in provincia di Catania. L’amore è sbocciato al matrimonio di un’amica in comune, durante il quale i due si sono ricontrati e mai più lasciati.

Dopo il matrimonio entrambi si sono trasferiti nella loro casa di Roma e a coronare l’amore, nel 2014 è arrivato il loro primogenito Pietro.

Dopo l’annuncio della gravidanza, arrivato durante una puntata di Ballando con le stelle, la donna ha finalmente dato alla luce il suo piccolo e per lei c’è stato finalmente il secondo fiocco azzurro!

E voi Unimamme, avete mai guardato in tv questa famosa attrice? Che ne pensate?