Céline Dion, la dedica è un capolavoro: “grazie a te il mio sogno si è avverato”

La cantante Celine Dion ha pubblicato un commovente messaggio sui social network in occasione di una ricorrenza molto speciale.

La cantante canadese Céline Dion, solo 5 anni fa, ha subito una grave perdita, quella del marito e manager René Angélil, perito dopo una lunga battaglia contro il cancro.

I due erano sposati da 22 anni, ma si erano incontrati quando lei aveva 12 anni. Insieme hanno avuto 3 figli: René-Charles e i gemelli Eddy e Nelson.

Céline Dion: messaggi toccanti

Solo pochi giorni fa Céline Dion ha dedicato alcuni pensieri, condivisi sul suo account Instagram al marito.

In quell’occasione aveva scritto: “René, sono già volati 5 anni e non c’è stato un giorno in cui non abbiamo pensato a te. Rivolgiamo a te tutti i nostri pensieri, oggi più di prima, sperando che tu possa guidarci, possa proteggerci, possa continuare a vegliare su di noi”.

Dopo aver affrontato lo straziante lutto per il marito, la cantante ha ripreso in mano la sua vita lanciando una linea di abbigliamento per bambini, per la precisione un marchio genderless.

Ieri,però, la cantante, ha dedicato parole molto tenere a suo figlio maggiore, René-Charles, che ha compiuto 20 anni.

Ecco che cosa ha scritto: “René-Charles, figlio mio, vent’anni fa, ho avuto il privilegio di sentire per la prima volta la parola mamma, il mio sogno si è avverato e tu hai cambiato le nostre vite per sempre”.

Nell’immagine ci sono madre e figlio l’una davanti all’altro, entrambi vestiti di nero, molto eleganti. Mamma Céline accarezza una guancia al figlio maggiore, mentre sullo sfondo c’è una tv appensa con l’immagine del padre e marito defunto.

La cantante aggiunge che è difficile per lei realizzare che sono già trascorsi 20 anni.

“Tu porti il colore del cielo nei tuoi occhi e quello stesso blu è il colore del nostro amore”. Infine l’augurio della madre per questo anniversario importante: “esci e abbraccia la vita e ricordati di non smettere mai di credere in te stesso, perché io credo in te, ricorda anche che tuo padre veglia sempre su di te e ti guida, ti amiamo così tanto, Buon compleanno, RC!”.

Parole davvero molto toccanti per questa cantante il cui ultimo album risale a marzo dell’anno scorso, con il titolo: A New day has come.

Unimamme, cosa ne pensate della dedica di Céline Dion?