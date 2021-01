Tutti attendono la salita di Conte al Quirinale ma poi individuano l’auto sbagliata: la gaffe della diretta.

Tutti attendono per oggi solo e solamente un momento, quello in cui il premier Giuseppe Conte salirà al Quirinale per presentare le sue dimissione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La crisi di governo aperta da Mattera Renzi e da Italia Viva arriverà a quel punto a una svolta e la “patata bollente passerà nelle mani del Presidente Mattarella che dovrà decidere se dare nuovamente fiducia a Conte o proseguire con un altro nome o con le temute elezioni.

Un momento chiave dunque, così importante da mandare in confusione anche i potenti mezzi della Rai.

Conte al Quirinale: la tv sbaglia macchina

Il primo canale della tv pubblica segue infatti con una diretta speciale questa concitata mattina.

Tutte le telecamere son puntate su Palazzo Chigi e sui suoi due ingressi, uno principale e uno sul retro. Ad esser attesa è l’auto del Presidente del Consiglio che da lì partirà per il Colle.

All’annuncio della conclusione del Consiglio dei Ministri l’attenzione si è ovviamente fatta ancor più vigile: Conte uscirà da un momento all’altro.

Ed ecco che una macchina con auto di scorta doppia a seguito parte alla volta di via del Corso: è fatta, Conte sale al Quirinale.

Telecamere che si spostano ora sull’ingresso per palazzo presidenziale per riprendere l’ingresso del premier ma qualcosa non torna. I minuti passano e dell’auto nessuna traccia. Eppure la strada è così breve: che sia entrato da un altro ingresso?

Ma no, ecco che la gaffe viene a galla: il premier Conte non ha mai lasciato Palazzo Chigi. Si trova nel suo studio e la salita al colle è attesa per le 12.

La tanta voglia di riprendere il fatidico momento ha tratto dunque in inganno Rai Uno e, di riflesso, anche noi, cosa per la quale ci scusiamo.

L’auto evidentemente non era quella del premier Conte e così l’attesa prosegue, proprio come una crisi di governo che, a ogni istante, sembra più complessa da risolvere e che a breve toccherà al Presidente Mattarella prendere in mano.