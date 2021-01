Kobe Bryant, un anno dalla morte: la moglie pubblica una lettera per lui e la figlia Gigi

Ad un anno dalla morte di Kobe Bryant e dell’adorata figlia, Gigi, con la quale condivideva la passione per il basket, la moglie li ricorda.

Unimamme è già passato un anno dalla tragica scomparso di Kobe Bryant e della figlia Gigi. i due anno perso la vita in un terribile incidente in elicottero proprio il 26 gennaio 2020 in California.

Un episodio che ha sconvolto non solo gli appassionati di basket, ma il Mondo intero e soprattutto la famiglia del grande Kobe, la cui moglie affranta per la perdita del marito e della figlia li ha voluti ricordare anche pubblicamente postando sul suo profilo Instagram una commovente lettera.

Kobe Bryant: su Instagram il ricordo commovente della moglie

Vanessa Bryant su Instagram a un anno dalla morte del marito e della figlia Gigi ha pubblicato una lettera che ha ricevuto da una delle migliori amiche di quest’ultima scrivendo nella didascalia il suo dolore: “Oggi ho ricevuto questa dolce lettera da una delle migliori amiche di Gianna, Aubrey. Ti amo Aubz (come ti chiamerebbe la mia Gigi). Grazie mille per aver condiviso meravigliosamente alcuni dei tuoi ricordi della mia Gigi con me e per avermi permesso di condividerli qui sul mio profilo Instagram. La mia Gigi è INCREDIBILE e apprezzo davvero la tua premurosa lettera. Ti amo così tanto. Mi mancano così tanto anche la mia bambina e Kob-Kob. Non capirò mai perché e come sia potuta accadere questa tragedia a esseri umani così belli, gentili e sorprendenti. Non mi sembra ancora vero Kob. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma. Ti amo!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)

Vanessa Bryant ha anche chiesto ai media di ricordarlo nel giusto modo, celebrandolo, ma ricordandosi sempre che c’è una famiglia alle spalle e di celebrare le loro vite, non il giorno in cui le hanno perse.

La coppia ha avuto dal matrimonio 4 figlie femmine che erano tutto per il padre: Natalia Diamante, nata il 19 gennaio 2003, Gianna Maria-Onore, Bianka Bella, nata il 5 dicembre 2016 e Capri Kobe, nata il 20 giugno 2019.

Voi unimamme ricordavate questo tragico avvenimento?