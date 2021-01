A 8 anni ha battuto i record dei campioni del calcio

A soli 8 anni ha battuto i record dei campioni del calcio. La storia del bambino calciatore.

Si chiama Kauan Basile, ha soli 8 anni ma è già una promessa del calcio brasiliano. Il bambino, nonostante la giovanissima età, si è mostrato abilissimo sul campo di gioco.

Kauan gioca nelle giovanili del Santos ed è già un piccolo campione sotto contratto. Può essere definito un campione a tutti gli effetti, avendo già battuto i record di alcuni grandi campioni del calcio. Di seguito vi raccontiamo la sua impresa.

Un piccolo grande miracolo del calcio e un asso su cui il suo Paese, il Brasile, ha deciso di puntare. A soli 8 anni Kauan Basile è la nuova star del calcio brasiliano. Gioca nelle giovanili del Santos ed è talmente bravo che ha battuto il recordi di campioni come Nessi, Neymar e Rodrygo. Cosa ha fatto? È il più giovane calciatore ad aver firmato un contratto di sponsorizzazione, con un colosso dello sport, peraltro, la Nike.

L’argentino di origine italiana Lionel Messi firmò il contratto con il suo primo sponsor ufficiale all’età di 15 anni. Il brasiliano Neymar da Silva Santos Junior, anche lui nelle fila del Santos, firmò il suo contratto a 13 anni. Mentre il calciatore più giovane con una sponsorizzazione è stato finora Rodrygo Silva de Goes, un altro brasiliano, con un contratto all’età di 11 anni. Tutti dei veri prodigi, talenti precoci.

Kauan li ha battuti tutti, almeno a livello di sponsorizzazioni, chissà cosa sarà capace di fare sui campi di calcio. quando sarà cresciuto. Gli appassionati non vedono l’ora di ammirarlo nelle serie degli adulti.

Nel frattempo, il giovanissimo calciatore è uno dei fuoriclasse della squadra di futsal Peixe U-9 , la stessa in cui sono cresciuti gli stessi Neymar e Rodrygo e perfino il grande Pelè. A soli 8 anni, Kauan Basile ha già raccolto diversi trofei e premi individuali come miglior giocatore nel campionato di futsal di San Paolo 2019.

Secondo il quotidiano Estado de Sao Paulo, come riporta La Stampa, Kauan ha firmato un contratto con Nike per tre anni, con la possibilità di rinnovarlo per altri due.

Il bambino calciatore è una star anche sui social network, con un account Instagram (anche se ancora non ufficiale) dove ha già un certo numero di follower. Su Instagram Kauan ha pubblicato anche la foto che lo ritrae mentre firma un contratto e indossa una t-shirt Nike.

Un video di BlueEyes Sports che mostra Kaunan Basile in azione sul campo di calcio



Che ne pensate di questo piccolo calciatore unimamme? Troppo giovane per un impegno del genere?