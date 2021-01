Alla luce delle tragiche notizie che hanno riguardato l’app Tik Tok, anche Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua. Ecco le dichiarazioni della showgirl.

Come si evince dal suo profilo Instagram, la showgirl è sempre molto presente nella vita di Nathan Falco. In queste ore, ha rilasciato delle dichiarazioni con le quali ha voluto sottolineare la difficoltà di essere genitori, soprattutto, alla luce delle notizie della bambina di 10 anni morta per una sfida online.

Elisabetta Gregoraci su Tik Tok e le insidie dei social

Al quotidiano Il Tempo, Elisabetta Gregoraci ha fatto delle dichiarazioni che rivelano la sua grande attenzione verso il figlio che cerca di controllare, sempre nel rispetto della sua privacy. “Nathan per me è tutto“, ha spiegato la bella calabrese, tuttavia, ha sottolineato quanto oggi sia difficile essere genitore. Secondo la showgirl, infatti, per i ragazzi il mondo nasconde tante insidie, le prime arrivano dai social. Proprio in seguito alle tante notizie riguardanti le tragedie causate da assurde sfide online, ha spiegato:

“Io mi sono messa su Tik Tok per controllarlo. Però è difficilissimo perché se un ragazzino non ha i social è tagliato fuori e viene considerato un po’ indietro rispetto agli altri“.

Proprio per questo, però, ha ribadito la necessità che i genitori siano ancora più presenti e attenti nella speranza che i social siano dotati, una volta per tutte, di regole etiche.

Anche se lei e Flavio Briatore sono ormai separati, ha specificato che insieme continuano ad essere uniti e presenti nella vita di Nathan Falco: “Devo dire che sono molto felice di come sta crescendo nostro figlio e di come, assieme, lo stiamo educando“, ha confessato. Insieme, peraltro, hanno deciso il nome del loro primogenito: “Nathan è il nome che ho voluto io e significa ‘dono di Dio’, Falco l’ha dato Flavio e ha come significato ‘protettore contro Satana‘. Ci piacevano due nomi e così ci siamo accontentati a vicenda“.

Il valore della famiglia per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto l’importanza che ricopre la famiglia nella sua vita. Proprio la famiglia è il valore che cerca di trasmettere al suo Nathan; l’ex moglie di Briatore ha avuto la fortuna di avere una famiglia unita anche se la morte della mamma ha portato un vuoto che la stessa showgirl ha definito incolmabile. A proposito della madre, infatti, ha affermato:

“Si è ammalata a trentasei anni e ha sempre dimostrato a tutti noi una forza disarmante. Non si è mai lamentata della sua malattia che è stata davvero un calvario”.

La Gregoraci ha definito la sua famiglia d’origine una famiglia perfetta per questo ha spiegato: “Quando mia mamma se ne è andata, mio padre ha dovuto combattere con un dolore lancinante in quanto la mamma era l’amore della sua vita”.

Anche lei ha detto di aver sofferto davvero tanto per la morte della madre che, infatti, cerca ogni giorno: “Le parlo e spesso la sento vicina“, ha confessato. A conclusione dell’intervista, ha dichiarato che i ricordi più belli della sua vita sono quelli legati alla sua terra, la Calabria che ama profondamente, e alla sua mamma.