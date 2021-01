Giornata della memoria 2021: i film e i programmi da vedere

Una speciale programmazione disponibile anche online per le scuole e i ragazzi in questo periodo di DAD. Per continuare a riflettere sulla shoah.

In quest’anno così particolare, la Giornata della Memoria è una delle ricorrenze che vanno sicuramente celebrate, per ricordare con forza e speranza che le difficoltà si affrontano e si superano tutti insieme.

Si celebra, in questo giorno scelto dalle Nazioni Unite nel 2000, la liberazione dei deportati del campo di Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa.

Nel tristemente noto campo di sterminio in Polonia morirono 6 milioni di ebrei.

Da diversi anni nelle scuole c’è una apposita programmazione sulla Shoah e il 27 Gennaio si ricordano, appunto, le vittime italiane.

In ogni città ci sono iniziative ed eventi, su quasi tutti i canali TV si possono vedere film e documentari su questa buia pagina di storia.

Quest’anno, però, non tutti gli studenti vivranno le celebrazioni di questa giornata a scuola: molti, infatti, sono ancora in DAD a causa della pandemia.

Una piattaforma online dedicata a questo tema propone una serie di film che gli insegnanti e gli alunni potranno guardare gratuitamente. I film sono un importante spunto di riflessione e di confronto per i giovani.

Vediamo insieme quali sono le principali iniziative di quest’anno e la programmazione specifica per la Giornata della Memoria del 27 Gennaio 2021.

Le iniziative e i film da vedere

La piattaforma streaming keaton ha preparato una selezione di film da poter guardare nel rispetto della legge sul Diritto d’autore (633/1941). Un valido aiuto per gli insegnanti che volessero celebrare la Giornata della Memoria con la visione di un film sul tema della Shoah. I film selezionati sono cinque:

Resistance, La Voce del Silenzio , un film sulla storia di Marcel Marceau e sulla resistenza francese contro i nazisti

, un film sulla storia di Marcel Marceau e sulla resistenza francese contro i nazisti Chi scriverà la nostra storia, documentario di Roberta Grossman con la ricostruzione dei diari dei giornalisti della resistenza

documentario di Roberta Grossman con la ricostruzione dei diari dei giornalisti della resistenza #AnneFrank. Vite Parallele , di Sabrina Fedeli e Anna Migotto. Una storia su come avrebbe potuto essere la vita di quella bambina, il cui diario è diventato un simbolo della guerra e del nazismo, se fosse sopravvissuta

, di Sabrina Fedeli e Anna Migotto. Una storia su come avrebbe potuto essere la vita di quella bambina, il cui diario è diventato un simbolo della guerra e del nazismo, se fosse sopravvissuta 1938 – Diversi . Un film di Giorgio Treves che analizza l’impatto sulle leggi razziali in Italia, sulla popolazione ebraica e non

. Un film di Giorgio Treves che analizza l’impatto sulle leggi razziali in Italia, sulla popolazione ebraica e non La Signora dello zoo di Varsavia. Il film racconta la storia della padrona dello zoo, che durante la guerra divenne un’eroina per aver salvato molti abitanti del ghetto di Varsavia nascondendoli nelle gabbie e nelle gallerie.

Questi sono i film selezionati, ma sulla piattaforma che vi abbiamo segnalato troverete poi il catalogo completo.

Per quanto riguarda invece la programmazione TV dedicata alla Giornata della Memoria, quasi tutti i palinsesti televisivi celebreranno questo giorno con programmazioni dedicate.

su Rai 1 , per chi volesse seguire le celebrazioni istituzionali della Giornata della Memoria, andrà in onda dalle 10:55 lo speciale dal Quirinale

, per chi volesse seguire le celebrazioni istituzionali della Giornata della Memoria, andrà in onda dalle 10:55 lo speciale dal Quirinale su Rai 3 , alle 13:15, ci sarà uno speciale di Rai Cultura dal titolo “Passato e presente- Shoah: deportati, salvati e resistenti”

, alle 13:15, ci sarà uno speciale di Rai Cultura dal titolo “Passato e presente- Shoah: deportati, salvati e resistenti” su Rai Movie alle ore 14:00 andrà in onda il film del 1960 su Anna Frank.

alle ore 14:00 andrà in onda il film del 1960 su Anna Frank. Canale 5 trasmetterà in seconda serata alle 23:55 il film vincitore di premi Oscar e Palma d’Oro “Il Pianista”, di Roman Polansky

trasmetterà in seconda serata alle 23:55 il film vincitore di premi Oscar e Palma d’Oro “Il Pianista”, di Roman Polansky sul canale Focus per tutta la sera ci sarà una programmazione dedicata, con tre film documentario: il primo su un campo nazista, il secondo su un campo di concentramento per donne e bambini, il terzo è una intervista alla segretaria di Gobbels, noto ministro della propaganda nazista

per tutta la sera ci sarà una programmazione dedicata, con tre film documentario: il primo su un campo nazista, il secondo su un campo di concentramento per donne e bambini, il terzo è una intervista alla segretaria di Gobbels, noto ministro della propaganda nazista su Rai 5 dalle ore 20:55 andrà in onda uno speciale con musiche di Ennio Morricone e narrazioni di Beppe Servillo.

Le iniziative e celebrazioni nelle varie città italiane quest’anno, causa pandemia, si svolgeranno quasi tutte online e sui social.

Sulla pagina Facebook della Comunità ebraica troverete sicuramente molti riferimenti.

Care unimamme, voi come celebrerete questa giornata così importante? Cosa guarderete in tv insieme ai vostri ragazzi?