Durante la prima puntata di “La Caserma”, andata in onda il 27 Gennaio, dopo poche ore una concorrente minaccia già l’abbandono: ecco cosa è successo.

“La Caserma” è il nuovo docu-reality di Rai Due andato in onda per la prima volta il 27 Gennaio e in cui diversi ragazzi e ragazze si sono cimentati nella vita di un militare del secolo scorso.

La vita militare, tuttavia, non è per tutti e dopo solo poche ore dall’avvio un concorrente minaccia già di abbandonare il programma per tornare a casa: ecco cosa è successo.