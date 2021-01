1 caso su un milione: mamma partorisce 3 gemelline identiche | FOTO

Una caso più unico che raro quello di 3 gemelline identiche che hanno reso felici la loro mamma, il loro papà, ma soprattutto il fratello maggiore. Ecco perchè.

Una storia eccezionale e tutta italiana è stata portata all’attenzione dei media è quella di una famiglia di Francavilla Fontana, un Paesi in provincia di Brindisi, in Puglia. La vicenda inizia con il desiderio che un bambino di 5 anni ha espresso ai suoi genitori che lo hanno accontentato, ma non potevano immaginarsi cosa sarebbe successo dopo.

Un bambino di quasi 5 anni, Pierfrancesco, aveva chiesto ai genitori Mario e Vittoria un fratellino o una sorellina. La coppia ha deciso di “accontentarlo”, ma hanno esagerato. Infatti, mamma Vittoria ha partorito a fine novembre tre sorelline, Marisol, Clarissa e Ginevra. Una caso eccezionale perchè le piccole sono omozigote, nate nella stessa cellula.

Le piccole dopo essere nate sono state in osservazione per 40 giorni di cure dell’ospedale “Di Venere” di Bari per poi tornare a casa, come raccontato dal quotidiano on line “Lo Strillone”. Le piccole sono nate alle 32esima settimana e pesavano 1100, 1200 e 1400 gr, la mamma ha raccontato: “Non è stata una gravidanza sofferta nonostante fosse di per se stessa a rischio… Le mie bimbe sono nate premature e sono finalmente tornate a casa. Pensare che noi avevamo già scelto i nomi prima che io entrassi per la prima volta in ospedale, sperando che tutte ce l’avrebbero fatta. No, non era una cosa così scontata, come confermato dal cesareo d’urgenza cui sono stata sottoposta perché rischiavamo di perderne una. Ora, però, godono di ottima salute e sono la felicità di noi genitori e dei parenti tutti, che ci danno una mano. Siccome la nascita di tre figli tutti insieme, che diventano quattro con il primo, è rara e diventa impegnativa anche sotto il profilo economico, devo ringraziare tantissime persone vicine e lontane le quali hanno voluto sostenerci”.

Quando i genitori hanno scoperto che della gravidanza non potevano credere che fosse trigemellare. La donna ad aprile scorso non si sentiva molto bene, in un primo momento ha pensato si potesse trattare del Covid, ed invece poi la bella sorpresa, era incinta. Le piccole sono molto simili e la zia per riconoscerle ha dato loro tre braccialetti con il nome per poterle riconoscere facilmente.