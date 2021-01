Durante la puntata in diretta del GFVip andata in onda il 29 Gennaio, c’è stato il tanto atteso confronto tra Walter Zenga e il figlio: in lacrime, Andrea Zenga si è raccontato.

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, il giovane Andrea Zenga non ha nascosto il proprio passato e i dettagli della propria vita mostrando tutte le sue fragilità.

Uno dei ricordi più dolorosi del passato del giovane concorrente, infatti, riguarda proprio il padre, il famosissimo ex calciatore Walter Zenga. Più di una volta, l’inquilino della casa di Cinecittà ha accusato il padre di averlo lasciato solo e di avergli negato l’affetto paterno di cui tanto necessitava da bambino.

Nonostante le accuse, Andrea è sempre stato molto rispettoso del suo rapporto con il padre e l’ha ribadito anche nel tanto atteso confronto con Walter Zenga. Ecco cosa si sono detti!

GFVip, in lacrime Andrea Zenga: il tanto atteso confronto con il padre

Da qualche settimana, nei salotti televisivi non si parla d’altro: Andrea Zenga, durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha più volte lanciato accuse contro il padre. Il giovane concorrente, infatti, ha raccontato la sua difficile infanzia segnata dalla mancanza del padre, sempre molto impegnato.

Questa sera, durante la puntata in diretta, per la prima volta c’è stato il tanto atteso confronto tra Andrea e il padre, l’ex calciatore Walter Zenga. Il confronto tra padre e figlio è stato sentito e commovente, tanto che il giovane concorrente del reality show non è più riuscito a trattenere le lacrime.

Il confronto tra i due si è tenuto all’esterno della casa, nel giardino, ma non è durato a lungo: Walter Zenga, infatti, guardando negli occhi il figlio gli ha proposto di parlarne fuori: “Non è carino non essere accettato”, ha detto il padre al ragazzo.

Nonostante il dolore, gli occhi de ragazzo hanno espresso tutto l’amore nei confronti del famoso padre. Un solo interrogativo è rimasto al giovane Andrea: “Perchè questo confronto deve avvenire adesso e non prima del programma?“, si è chiesto.

Al termine dell’incontro, l’inquilino della casa più spiata d’Italia è tornato in salotto, dove si è lasciato andare a un fragoroso pianto.

E voi Unimamme, avete seguito questo commovente momento tra un padre e un figlio? Che ne pensate?