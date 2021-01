Kate Middleton e il principe William in ansia per George

Fonti vicino alla corona inglese riferiscono che Kate e William sono in ansia per il futuro del piccolo George, ma perché?

Si sa i regali inglesi sono sempre sotto la lente d’ingrandimento, soprattutto ora che i principini figli di Kate e William si stanno facendo sempre più grandi.

Dopo l’addio alla corona di Meghan e Harry, i futuri re e regina di Inghilterra hanno tenuto un profilo molto basso cercando di sostenere la popolazione inglese soprattutto in un periodo di emergenza come questo che stiamo vivendo.

Tuttavia però ci sono delle voci che stanno facendo tramare il palazzo e i più affezionati alla monarchia.

Infatti alcuni rumors sostengono che George potrebbe non diventare re d’Inghilterra. Ma perché queste supposizioni?

Come si può facilmente immaginare c’entra la regina Elisabetta che, nonostante sia in salute, è parecchio anziana e quando non sarà più regina, la monarchia britannica potrebbe subire un drastico cambiamento.

Una rivoluzione davvero imminente dal momento che Elisabetta II è un pilastro importante per la famiglia, la quale ha sempre cercato di far rispettare a tutti i membri della famiglia l’etichetta reale.

Questo, ovviamente, ha creato non pochi scontri soprattutto come si è visto con Meghan e Harry che dal loro addio sono tornati raramente in Inghilterra complice anche l’emergenza da Covid19.

Kate e William in ansia per il futuro del piccolo George

Insomma come è certo ormai da tempo, quando Elisabetta verrà a mancare al suo posto salirà al trono Carlo, dopo di lui William e successivamente George, sebbene bisognerà aspettare percchio tempo per questo momento.

Per adesso il principino sta iniziando ad avere una’educazione un pò diversa dai suoi coetanei, anche se appunto come si è scritto in precedenza non è detto che diventerà re.

A rivelare il clamoroso scoop è un giornalista Christipher Lee, ex corrispondente della BBC. Quest’ultimo ha dichiarato che con la scomparsa della sovrana, la monarchia inglese subirà un grosso contraccolpo, mettendo in discussione l’esistenza della Royal Family.

Il risultato è che quando arriverà il momento di George di diventare re, il trono potrebbe non esistere più o per lo meno sarà molto diverso da quello che conosciamo adesso.

Intanto il piccolo George continua con la sua rigida educazione e preparazione per diventare un perfetto sovrano. Ovviamente però mamma Kate e papà William stanno facendo di tutto affinché il piccolo si godi la sua infanzia e trascorra dei momenti spensierati.

In futuro ci sarà sicuramente modo per preparare George al trono, qualunque esso sia.

E voi unimamme cosa ne pensate della notizia?