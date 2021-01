Neonato abbandonato in una discarica salvato da un cane eroe | FOTO

La storia di un neonato abbandonato in una discarica che ha rischiato la vita, ma è stato salvato da una cane. Ecco cosa è successo.

Unimmame non è la prima volta che vi raccontiamo delle incredibili storie di salvataggio di bambini che avvengono grazie a dei coraggiosi ed istintivi cani. E’ il caso di Macho, il cane che ha salvato una neonata abbandonata tra i cespugli di un bosco di San Pietroburgo, in Russia oppure di Duke che ha invece salvato la sua padroncina di soli 9 mesi.

Questa vicenda è molto simile, se da un lato è commovente con l’animale abbia salvato un bambino, dall’altro lato ci fa ricordare che ci sono tantissimi neonati che vengono abbandonati subito dopo il parto in posti nei quali non riuscirebbero mai a sopravvivere. Vi ricordiamo che ormai in tutto il mondo esistono le culle per la vita, dei luoghi sicuri, dove lasciare il piccolo che non si vuole o non si può crescere nell’anonimato più totale.

Cane eroe salva neonato abbandonato tra i rifiuti: per entrambi un lieto fine

Questa è la storia di Blacky che solo grazie al suo fiuto ha salvato un neonato che era stato abbandonato in una discarica. La vicenda è avvenuta nelle Filippine, il cane eroe aveva individuato il fagottino e capendo subito la situazione è andato a cercare aiuto.

Sul suo percorso ha incontrato un uomo, Junrell Fuentes Revilla, che stava guidando al sua moto. Blacky ha iniziato a corrergli dietro abbagliando ed a nulla solo valsi i tentativi da parte del motociclista di allontanarlo. L’uomo ha capito che c’era qualcosa che non andava, ha fermato la moto, è sceso e lo ha seguito fino alla discarica: “Abbaiava inesorabilmente come se avesse un disperato bisogno di dire qualcosa“, e così era.

Infatti, quando è arrivato in discarica ha fatto l’incredibile scoperta, un neonato avvolto in un’asciugamano con il cordone ombelicale ancora attaccato che per fortuna era ancora vivo.

Il piccolo è stato portato in ospedale e curato anche se le sue condizioni di salute sono buone. La storia è stata pubblicata da diversi quotidiani locali ed anche grazie ai social ha fatto il giro del mondo.

I volontari di un’associazione, Hope For Strays, hanno rintracciato l’eroe di questa vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi ed hanno scoperto che non si tratta di un randagio, ma di un cane di una grande famiglia che vive tra le montagne: “La sua famiglia è amante dei cani e ne ha altri 4 cani, oltre a 5 cuccioli. Non potremo mai dimenticare quello che ci ha detto Kuya Lyndon, il suo proprietario: “Non importa quanto sia dura la vita, anche se sono povero, dò da mangiare a tutti i miei cani e mi prendo cura di loro“.

L’associazione per ringraziare il cane ha donato alla famiglia che lo accudisce una bella scorta di cibo per animali.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? E’ proprio vero che a volte gli animali sono molto più sensibili di tante persone.