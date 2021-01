Marmellate pericolose per i bambini: l’allarme degli esperti

Alcune marmellate possono essere sicure per gli adulti, ma pericolose per i bambini. L’allarme degli esperti, attenzione.

Unimamme, avete sicuramente dato ai vostri figli confetture o marmellate per merenda o per colazione anche i sostituzione della classica crema alle nocciole spalmabile pensando che fosse più sana, ma sarà proprio così?.

Un recente test condotto da il Salvagente ha cercato di capire quale sia la confettura o marmellata migliore dal punto di vista nutrizionale, ma anche per quanto riguarda la salute in generale soprattutto dei piccoli di casa.

Pesticidi nella marmellata: “Sono pericolose per i bambini”

Bambina mangia marmellataMarmellate o confetture esistono di diversi gusti, ma forse quella che attira di più grandi e piccini è quella di fragole. Il test ha analizzato proprio 16 prodotti a base di fragola alla ricerca di pesticidi, metalli pesanti e tossine che possono essere pericolose soprattutto per la salute dei nostri bambini.

Tra i prodotti analizzati ci sono quelli venduti a marchi delle maggiori catene alimentari della grande distribuzioni che si trovano nel nostro territorio e marchi storici:

Coop,

Conad,

Esselunga,

Lidl,

Eurospin,

Zuegg

Santa Rosa

Alce Nero BIO

Ecor BIO

Rigoni BIO

I risultati del test

I risultati dei test non hanno evidenziato la presenza di sostanze al di fuori dei limiti di legge, ma sono stati visti anche da un punto di sicurezza per i bambini.

E’ stata trovata una sostanza, la patulina, che anche se presente entro i limiti di legge, in due prodotti è stata trovata a livelli superiori per quanto riguarda il baby food. A spiegare cosa è questa sostanza ci pensa il professore Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti alla facoltà di Farmacia della Federico II di Napoli: “La patulina si sviluppa sulle superficie dei frutti, e nel caso delle fragole va di pari passo con lo sviluppo della muffa. Tende a formarsi durante lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione. In sostanza, i livelli di patulina indicano la qualità della materia prima utilizzata”.

Il Regolamento 1881 del 2006 non prevede un vero e proprio limite per i prodotti a base di fragola, ma 25mg/kg per le composte di mele. Lo stesso Regolamento definisce, poi, un limite massimo di patulina per gli “alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali”, dunque anche per le confetture di fragola. La soglia è di 10 mg/kg e prendendo questo limite di riferimento gli esperti consigliano di limitare l’assunzione fino ai tre anni di età per le confetture che hanno una presenza maggiore di patulina. Non si tratta di cibi consigliati dai produttori ai più piccoli e quindi non è stata violata nessuna norma di legge.

Voi unimamme quale tipo di marmellata confettura date ai vostri bambini?