Laura Pausini e la tenera dedica per la figlia “ho scattato questa foto per te”

La cantante Laura Pausini ha condiviso con i fan uno scatto risalente a diversi anni fa, quando era incinta di sua figlia Paola.

oggi vi parliamo di uno scatto risalente a diverso tempo fa, della nota cantante Laura Pausini.

Laura Pausini: le parole per il compleanno di Paola

Alcune ore fa Laura Pausini ha voluto che tutti i suoi fan, 3,4 milioni solo su Instagram, tornassero indietro nel tempo a quando lei era in attesa della figlia Paola.

Lo ha fatto condividendo uno scatto molto intimo in cui si mostra, davanti allo specchio, con il pancione in evidenza.

La tenera immagine le ha fatto guadagnare 236 mila Like dei suoi followers e 3500 commenti, ma ciò che colpisce è anche la dedica, le parole scelte dalla cantante per ricordare quel particolare e importantissimo momento.

Ecco che cosa ha scritto.

“2013.

Era la notte del 6 febbraio cara Paola.. sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta...ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande,per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai.. guarda come eri già grande nella mia panciona, piccola mia”.

Negli hashtag la cantante ha aggiunto: #paola #nostrafiglia @paolocartaofficial 🤍 #paolaglobe e una faccina col cuore.

L’8 febbraio del 2013 Laura Pausini è diventatata mamma di Paola, avuta dal chitarrista e produttore Paolo Carta.

Prima di lui la vocalist era stata legata al manager Cerruti e a Gabriele Parisi. Nel 2005 Laura Pausini e Paolo Carta hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore.

Il compagno della Pausini e padre della sua unica figlia, quando ha incontrato la cantante, era ancora sposato con Rebecca Galli, da cui aveva avuto tre figli: Jader, che oggi ha 22 anni, Jacopo di 21 e Joseph di 18. Per sua stessa ammissione la Pausini non avrebbe mai pensato di potersi innamorare di un uomo già sposato, ma è andata così.

La cantante non era sicura di poter rimanere incinta, lo aveva confessato tempo fa a Vanity Fair. “non pensavo più di poter rimanere incinta senza aiuti: da anni non usavo precauzioni, e non era successo niente”.

Aveva scoperto di avere un problema e aveva deciso di operarsi alla fine del tour, ma la piccola Paola le ha fatto una graditissima sorpresa.

“Ha deciso lei quando arrivare, si è attaccata nell’unico punto possibile. Una specie di miracolo”.

Come accennato, il messaggio, pubblicato in 4 lingue, ha ottenuto una valanga di commenti: “che super pancione di un amore gigante e che post emozionante” ha scritto qualcuno, un altro: “Madonna mia che bella che strano vederti in queste foto così intime, immagino che quasi nessuno ti ha vista così a parte i tuoi familiari più stretti vedo la felicità nella tua faccia”.

cosa ne pensate di questo scatto? Vi è piaciuto?