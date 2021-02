Avevamo conosciuto Jasmine Carrisi come la dolcissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, nata agli inizi degli anni 2000: ora è una bellissima donna, ma a chi somiglia?

Per la prima volta, Jasime Carrisi è stata tra gli invitati del salotto televisivo domenicale di “Live – Non è la D’Urso”. La dolcissima bimba di Al Bano e della moglie Loredana Lecciso è ormai una bellissima donna agli esordi di una brillante carriera.

La 19enne, è reduce dalla prima esperienza televisiva a The Voice Senior dove, in compagnia dell’amatissimo papà, è stata presentata tra i giudici del programma. Diventata ormai una donna adulta, ha destato stupore la metamorfosi di quella bambina tanto affezionata al papà che, pochi anni fa, riempiva le copertine in compagnia dei genitori.

“Papà è l’unica persona che ascolto realmente, ogni consiglio che mi dà l’ascolto“, è così cominiciata l’intervista a Jasime Carrisi. Ecco com’è cresciuta la figlia del celebrissimo cantante pugliese.

Jasmine Carrisi, la metamorfosi della figlia di Al Bano: tutta sua madre!

Jasmine Carrisi è la figlia del cantante Al Bano e della seconda moglie Loredana Lecciso: la 19enne sta muovendo i primi passi nel mondo della televisione e della musica. Grandi occhi azzurri, lunghi capelli biondi e un viso dolcissimo: la giovane somiglia nell’aspetto a sua madre Loredana anche se, per molti, la sua bellezza supera di gran lunga quella della Lecciso.

Una bellezza immortalata in scatti che hanno fatto il giro dei giornali e che le hanno favorito qualche prima esperienza da modella.

A dispetto della sua giovane età, la ragazza ha dimostrato di avere il giusto talento e una grinta tutta ereditata dal padre: a 17 anni ha esordito interpretando Isabella d’Aragona nel lungometraggio La dama e l’Ermellino. Un vero e proprio esordio musicale e televisivo, invece, c’è stato qualche mese fa con The Voice Senior.

Accompagnata dall’inseparabile papà Al Bano, Jasime è stata tra i giudici del talent show di Rai Due e ha incantato il pubblico con la sua voce. Da poco, infatti, la ragazza ha esordito nel mondo della musica con “Ego”, il suo primo singolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

“Al mio debutto in tv ero spaventata, non ero abituata, ma piano piano ci sto prendendo la mano e mi piace. Questa cosa l’ho presa da mio padre, mamma è più chiusa rispetto a papà ed è anche più gelosa“, ha dichiarato la giovane in un’intervista al salotto televisivo domenicale di Live – Non è la D’Urso.

Un futuro luminoso la attende e lei è già pronta!

E voi Unimamme, l’avevate già vista? Che ne pensate?