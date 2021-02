Mika, il ricordo della mamma scomparsa: “Presente fino all’ultimo concerto”

In un’intervista per Le Parisienne, il celebre cantante Mika ha parlato della mamma Joannie, scomparsa da poco: “Era orgogliosa di ciò che sono diventato”.

Il 2020 è stato un anno difficile anche per Mika, il celebre cantante che, in un’intervista per un noto giornale francese ha voluto ricordare l’amata mamma Joannie. La donna, malata di cancro, aveva contratto il Covid-19 lo scorso Aprile: dopo la lunga malattia, è morta lo scorso Dicembre.

Dopo aver condiviso la malattia della madre in un’intervista tv, il giovane Mika ha voluto solo ora annunciarne la scomparsa. Nell’intervista a Le Parisienne, il cantante ha reso nota la data della scomparsa della madre, a Dicembre, poco dopo aver assistito al concerto del figlio all’Opéra royal di Versailles.

Parlando alla giornalista francese, il cantante noto anche come uno dei giudici di X Factor, ha parlato della madre, ricordandola con tenerezza e affetto.

Ecco cosa ha detto.

Mika, l’addio a mamma Joannie: “Era orgogliosa di me”

In diverse occasioni il cantante Mika, celebre per la sua inconfondibile voce, ha avuto modo di parlare di sua madre. La donna ne ha incoraggiato il talento musicale fin dalla tenera età: Mika ha debuttato, infatti, nella musica classica all’età di 8 anni prima di entrare in conservatorio a Roma.

In un’intervista del 2019, prima dell’ennesima esperienza a X Factor, l’uomo aveva definito la madre come la sua forza, la sua eroina, la persona che ha creduto in lui sin dall’inizio, rivelando, solo poco dopo, che alla donna era stata diagnosticata una grave e aggressiva forma di cancro al cervello.

Questo aprile l’ennesimo annuncio:”Alcuni membri della mia famiglia, tra cui mia madre, hanno contratto il Coronavirus“, aveva scritto sui suoi profili social.

Joannie è andata via poco dopo aver assistito a un concerto del figlio all’ Opéra royal di Versailles: “Tutta la mia famiglia era presente a quel live, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato“, ha raccontato Mika a Le Parisienne.

Tuttavia, questa dolorosa perdita non ha cancellato la speranza nell’animo del musicista: “Molte persone hanno detto che dovremmo dimenticare il 2020. Per me, soprattutto, non dobbiamo dimenticare. Il 2020 mi ha dato un’incredibile libertà creativa. Normalmente, faccio una cosa, poi l’altra, su un percorso chiaro. Essere così turbato mi ha permesso di guardarmi intorno e vedere che c’erano altri modi di fare le cose, altre opportunità. È fondamentale, apre le porte al futuro“, ha così concluso.

