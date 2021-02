Carlo Conti: le dolci parole per il compleanno del figlio Matteo| FOTO

Il presentatore Carlo Conti fa gli auguri al figlio Matteo, l’amore della sua vita.

L’8 febbraio del 2014, all’età di 52 anni, il presentatore Carlo Conti diventava padre per la prima volta di un bel bambino.

Il piccolo, che Conti ha definito: “il dono più grande che la vita gli abbia fatto“ è frutto dell’amore tra il conduttore di Rai Uno e sua moglie costumista Francesca Vaccaro con cui è convolato a nozze due anni prima della nascita del bambino.

Carlo Conti: un giorno speciale per suo figlio

In più occasioni il presentatore ha dichiarato che la paternità gli ha cambiato la vita. Per stare più vicino al bimbo Conti ha addirittura deciso di limitare i suoi impegni lavorativi.

Nel corso di un’intervista con Chi ha dichiarato: “Matteo è il centro della famiglia e mi ha fatto passare con Francesca dall’io al noi: sono l’uomo più felice del mondo perché ho ciò che desidero e desidero ciò che ho“.

Per lui Conti è passato da conduttore ad autore de L’eredità, ma è felice e soddisfatto di questa scelta.

“Ho una vita felice e piena, tutti i miei anni sono stati i migliori che potessi vivere“.

Come dicevamo l’8 febbrario è il compleanno del piccolo Matteo e per l’occasione il papà ha voluto farli gli auguri via social su Instagram, dove ha 342 mila followers.

Il presentatore ha pubblicato l’immagine di una candelina con il numero 7, gli anni di Matteo, accompagnata da una tenera dedica. La stessa immagine è stata ripresa anche sull’account Instagram della moglie.

Ecco che cosa ha scritto Conti: “Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Matteooooooooooooooooo!!! Grazie Francesca , grazie amore mio per il gioiellino che abbiamo messo al mondo!!”

Il post ha ottenuto 16 mila Like e più di 1800 commenti. In tanti si sono uniti a papà Carlo Conti facendo gli auguri ai piccolo.

Tra di loro anche Laura Pausini che di recente ha festeggiato il compleanno della figlia Paola.

La cantante ha scritto: “tanti auguri Matteo, da Paola”.

Unimamme, cosa ne pensate delle parole di Carlo Conti per il figlio?