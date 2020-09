Il noto sciatore Kristian Ghedina è diventato padre, l’annuncio sui social per tutti i fan.

Kristian Ghedina è uno dei più grandi discesisti della storia e, di recente, ha ottenuto un nuovo, incredibile traguardo.

Kristian Ghedina: lieto evento per lui e la compagna

Il 2020 è sicuramente un anno d’oro per l’atleta e grandissimo campione Kristian Ghedina. Quest’anno infatti sono stati celebrati i 30 anni della Prima vittoria in coppa del mondo. Ma questa, forse, non è la ricorrenza che il “Ghedo” ricorderà con maggiore affetto, perché questo è l’anno in cui è nato il suo primogenito.

Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite una storia su Facebook, ma già il 18 luglio scorso lui e la compagna Patrizia Aurer, anch’ella ex nazionale con presenza in Coppa del mondo, ne avevano parlato. Lo scorso 20 novembre, in occasione dei suoi 50 anni aveva dichiarato al Corriere del Veneto: “Io e Patty ora vogliamo mettere su famiglia, siamo pronti per un figlio”.

E aveva anche aggiunto: “Adesso pensiamo a mettere su famiglia. Speriamo di avere presto dei bambini. Ma che vita è senza bambini…? Non lasci niente, loro sono il futuro“.

Un bambino, un maschietto, in effetti è arrivato. Il discesista l’ha annunciato così, in modo un po’ ironico: “it’s a boy” e poi: ““Oggi è arrivato Natan, 3,6 km/h… ah no, volevo dire 3,6 kg“.

“Felicità da uno a dieci? Facciamo cento. Eh già, anche se Patty lo vede più come ballerino…ahahahah. Scherzi a parte, è un momento bellissimo». Ghedina attualmente è impegnato a progettare i campionati del mondo a Cortina nel 2021 di cui è anche ambasciatore, ma non siamo sicure che troverà tutto il tempo per coccolare il suo piccolo Natan, venuto alla luce nel pomeriggio di martedì 8 settembre presso l’ospedale di Bressanone. Ghedina non è l’unico ad essere diventato padre per la prima volta, anche Riccardo Scamarcio è diventato papà.

Unimamme, voi sapevate di questo fiocco azzurro di cui si parla su Il Corriere del Veneto? Noi vi lasciamo con Tania Cagnotto che ha annunciato di essere incinta.

