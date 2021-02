Sempre più persone usano il monopattino elettrico per spostarsi in città. E’ di queste ore, la notizia di un incidente in cui ha perso la vita una donna di 34 anni. Analizziamo i dati relativi al mezzo di trasporto più usato dai ragazzini

Nella giornata di ieri, ha perso la vita una donna di 34enne di Genova. Si tratta della seconda vittima italiana coinvolta in un incidente con il monopattino elettrico. L’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale, ha lanciato l’allarme sui dati dal momento che gli incidenti gravi con il monopattino, nel 2020, sono stati ben 125.

Il secondo incidente mortale in Italia con il monopattino

Lo scorso anno, i sinistri gravi sono stati uno ogni tre giorni, con un decesso a Bologna. Tra questi, ci sono stati 11 feriti in prognosi riservata e quasi 5 feriti con una prognosi oltre i 30 giorni.

Anche l’Osservatorio Monopattini, ideato dall’Asaps, ha voluto porre l’accento sui dati relativi agli incidenti che si stanno registrando con questo nuovo mezzo di trasporto.

Secondo quanto dichiarato dall’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze: “Il massiccio utilizzo nelle grandi città italiane e l’equiparazione alle bici, sono temi che impongono la massima attenzione su questo tipo di veicoli”. Riferito all’incidente avvenuto ieri, ha poi spiegato che la 34enne indossava il casco e che, sulle cause che hanno determinato lo scontro con il tir, la Polizia municipale sta facendo tutti gli opportuni accertamenti.

L’Anpas ha poi affermato che: “sono centinaia però in tutta Italia gli incidenti avvenuti con danni lievi e senza l’intervento degli organi di polizia stradale, di cui non è possibile un conteggio reale”.

Il mezzo di trasporto dei ragazzi

Grazie alle sue caratteristiche, inevitabilmente, il monopattino è molto usato dai ragazzini che lo utilizzano per gli spostamenti in città. In questo modo, infatti, non sono costretti ad aspettare il bus e possono passare tra strettoie e spazi inaccessibili agli altri mezzi di trasporto. Senza contare, poi, che il monopattino è molto facile da guidare e indiscutibilmente pratico.

Molti ragazzini, però, sottovalutano la sua pericolosità e non prestano la giusta attenzione alla guida. In molti casi, addirittura, vanno in due sul monopattino.

E’ di luglio scorso, infatti, la notizia che a Milano due giovani andavano sullo stesso monopattino, peraltro, senza casco.



Le principali cause di incidente con il monopattino elettrico

Dai dati elaborati dall’Osservatorio, la principale causa di sinistro è la caduta per ribaltamento. A tal proposito, l’Osservatorio ha dichiarato che “su questo aspetto, sicuramente, incidono sia la distrazione. molti gli utenti che usano il cellulare alla guida anche per fare i selfie. Oltre a questo anche l’inesperienza gioca un ruolo determinante”. Molto spesso, infatti, si tratta di giovani inesperti.

In realtà, un ruolo determinante è svolto anche dalle buche e dagli avvallamenti che rendono più difficile la guida, soprattutto, nei centri cittadini.

A seguire, la seconda causa sono gli scontri frontali e laterali, spesso agli incroci, dove non vengono rispettate le precedenze, e gli scontri contro ostacoli fissi.

Le regioni in cui avvengono più incidenti

Dai dati raccolti dall’Asaps, la regione in cui sono avvenuti più incidenti e più gravi è la Lombardia, con Milano al primo posto. Qui, infatti, il monopattino è molto utilizzato dai cittadini più giovani e, di conseguenza, si verificano più incidenti.

La seconda regione più colpita è il Piemonte, con Torino in testa. A seguire c’è il Lazio, con Roma in testa. Agli ultimi posti ci sono l’Emilia Romagna e l’Abruzzo e, infine, la Liguria.

Grazie a un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 2020 ha determinato il boom nell’uso del monopattino elettrico equiparabile ormai alle biciclette. A tal proposito, vi avevamo parlato della novità dal Codice della Strada con l’obbligo di casco in bici per i bambini.

Il presidente dell’Asaps, in conclusione, ha affermato che: “Il monopattino alle doti di mezzo moderno, agile, non inquinante, aggiunge significative condizioni di pericolo se non condotto con prudenza e osservanza delle regole; insomma doti di doppio equilibrio, fisico e mentale, senza accettazione del rischio”.

In altre parole, il monopattino elettrico ha una utilità e praticità indubbie, tuttavia, specialmente i più giovani devono capire che si tratta di un mezzo di trasporto che può diventare molto pericoloso se non si presta la giusta attenzione alla guida.

