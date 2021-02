Come far mangiare le verdure ai bambini? Con gli ebook gratuiti!

Riuscire a convincere i bambini a mangiare le verdure è davvero un’impresa titanica. Ecco che arrivano degli ebook gratuiti che li invogliano.

Le verdure, che incubo! Il binomio bambini e vegetali molto spesso è davvero inconciliabile e convincerli anche solo a fargli mangiare un pomodorino sembra davvero una vittoria.

Molte mamme trascorrono intere giornate nell’intento, fino a quando a vincere è la caparbietà del piccolo. Ecco allora che tanti genitori si aiutano con diversi espedienti per riuscire a far mangiare qualche verdura ai loro piccoli.

Qualcuno si ingegna con il frullatore, qualcun altro avvicinandole ad altri cibi, altri ancora con delle ricette più succulente, in ogni caso l’obiettivo è uno solo invogliare il bambino.

Inoltre poi è da tenere in considerazione che è davvero importante che il piccolo segua un’alimentazione corretta durante la sua infanzia, dal momento che potrebbe segnarlo per tutta la vita. E, ovviamente, in questo teorico piano alimentare le verdure sono al primo posto.

In un articolo passato si è proprio affrontato l’argomento e per avere una maggiore conoscenza sulla questione vi consigliamo la lettura dell’approfondimento.

Tuttavia in questo campo sono tante le ricerche portate avanti e pare che due università siano riuscite a trovare qualcosa di interessante che riesca a mettere d’accordo anche i più piccoli.

Ma di cosa si tratta?

Ebook gratuiti per invogliare i bambini a mangiare le verdure

Due eminenti università si sono interessante alla ricerca: l’Università di Torino e l’Università di Reading, in Inghilterra, supportata dalla British Nutrition Foundation. L’obiettivo della quale è quello di invogliare i bambini a mangiare molte più verdure.

Le due università, quindi, hanno pensato bene di creare degli ebook interattivi al fine di convincere i bambini a compiere questa azione. All’interno dei libri virtuali, i bambini hanno la possibilità di giocare con le immagini delle verdure, scegliendole per colori e in base a quelle che apprezzano di più.

Ciò si basa sul fatto che recenti studi hanno individuato come i bambini sono molto più decisi a mangiare le verdure se invogliati attraverso delle immagini.

Fino ad adesso il progetto è stato finanziato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, un organismo dell’Unione Europea.

Inizialmente i libri sono stati realizzati solo in italiano e in inglese, ma vista la validità del progetto anche altre università hanno chiesto di poter far parte della sperimentazione come quella di Helsinki, Varsavia, Francia e Olanda.

Per il momento gli ebook sono stati pubblicati sul sito See&Eat, dove è possibile non solo leggerli ma anche scaricarli gratuitamente!

Sono durati diversi anni gli studi che hanno condotto a questo progetto che oggi, appunto, come il sito, si chiama See&Eat. Un lavoro che ha coinvolto intere squadre di scienziati e ricercatori. E come si può immaginare l’obiettivo era solo uno: quello di riuscire a far mangiare le verdure anche ai più piccoli.

Insomma il piano ha tutte le carte in regola per riuscire nell’ardua impresa, dal momento che i libri sono interattivi e personalizzabili. Il bambino che lo legge ha la possibilità di diventare il protagonista delle storie che legge e inserire delle foto che più gli piacciono.

Quasi una sorta di social guidato, ma sotto l’occhio vigile dei propri genitori.

Dunque dietro a questo progetto si nasconde un’idea davvero valida che può essere di grande aiuto a tutte le famiglie, ma anche al pianeta stesso, visto che consumare più verdure non fa bene solo a noi ma anche alla Terra.

E voi unimamme andrete a vedere di che si tratta?