Avete mai visto i figli di Valeria Mazza? Dagli scatti postati su Instagram, non c’è dubbio, hanno ereditato la bellezza dalla loro madre.

L’ex top model, di origini argentine, ha avuto quattro figli nati dal matrimonio con Alejandro Gravier, imprenditore affermato. I due stanno insieme da trent’anni e, con grande amore e passione, hanno messo su una bellissima famiglia.

La famiglia di Valeria Mazza con Alejandro Gravier

I quattro figli nati dal matrimonio della top model con l’imprenditore, oggi, sono cresciuti e, a vedere le foto postate con grande orgoglio da Valeria, ognuno di loro ha ereditato il gene della bellezza dalla loro madre. Il primogenito della coppia è Balthazar, di 21 anni, poi, c’è Tiziano, di 18, Benito, di 15 e, infine, Taína, di 12.

In una foto di fine anno, la famiglia appare felice e spensierata, vestita tutta di bianco così come vuole la tradizione argentina.

I figli sono estremamente legati alla donna, tuttavia, la notorietà di mamma Valeria non sempre è stata facile da gestire per loro. A tal proposito, infatti, in una intervista rilasciata ad Hola! Tiziano aveva confessato che quando era piccolo “la fama di mia madre mi dava fastidio. Non so se fosse per gelosia, ma mi faceva arrabbiare quando chiedevano le foto“.

Nella foto si vedono, partendo da sinistra, Balthazar, il figlio maggiore, Tiziano e Benito che insieme sorreggono la loro sorellina Taina, l’ultima arrivata in casa Mazza-Gravier.

Tornando alla notorietà e alle difficoltà di avere una vita “normale” a causa dei riflettori sempre puntati, ormai, è acqua passata, tant’è che Tiziano oggi è il più conosciuto tra i suoi fratelli, in particolar modo, nell’ambito sportivo, precisamente, nello scii.

A soli dodici anni, infatti, si è classificato al primo posto nella sua categoria, nel Sud America, finendo a rappresentare l’Argentina a livello internazionale. La sua carriera è costellata di successi, non a caso, è riuscito a vincere ben cinque coppe del mondo.

Unimamme non trovate anche voi bellissimi i figli di Valeria Mazza?