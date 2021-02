Con chi notate una certa somiglianza? Chi vi ricorda questa bellissima bambina? Oggi super mamma, modella e influencer oltre che imprenditrice?

Siete riusciti a riconoscere chi è la giovane e bella piccola in foto? Lei oggi è una modella e fashion blogger italiana amatissima, oltre che molto seguita sui social. Madre e moglie di un noto ex giocatore della Juventus. I due giovanissimi e innamoratissimi, fanno coppia da un paio di anni.

Chi vi viene in mente? Nel frattempo ve lo sveliamo.

Alice Campello, super mamma a 25 anni e non solo

Per chi ancora non lo avesse capito, lei è Alice Campello, classe 95, di Mestre, Veneto.

La sua carriera da modella inizia da giovanissima. Infatti a soli 20 anni, Alice si mostra sul profilo Instagram in maniera del tutto spontanea e semplice. Appassionata di moda e di calcio, riesce a catturare l’attenzione di innumerevoli brands che trovano in lei la candidata perfetta in qualità di testimonial.

Contemporaneamente alla sue passioni, Alice si laurea alla IULM di Milano in Lingue e Comunicazione e proprio durante quegli anni che Alice, grazie ad Instagram, conosce Alvaro Morata, all’epoca giocatore della Juventus. Tra i due scoppia un grande amore che fa impazzire i fan del calciatore e della modella.

Si vocifera che il padre di Alice, proprietario di una nota concessionaria a Mestre, le dicesse di diffidare dei giocatori di calcio, ma dopo un paio di settimane, Alice non ha resistito e ha risposto alle avances di Alvarito – come lo chiama lei.

Tra i due scoppia un amore così forte, tanto da convolare a nozze dopo pochi anni di fidanzamento e nel 2017 a Venezia, celebrano così la loro unione, ancora solida tutt’oggi.

Super mamma a tempo pieno e donna in carriera

In seguito al matrimonio Alvaro e Alice annunciano l’attesa di due gemelli, Alessandro e Leonardo, e nel frattempo vivono a Chelsea e poi a Madrid. D’altronde, Alvaro è un giocatore internazionale dall’enorme seguito, per cui la coppia felice ha vissuto in diverse città europee cercando di mantenere sempre più viva la loro unione nonostante gli impegni della carriera di Morata.

I gemellini vengono da subito condivisi sui profili Instagram di entrambe i genitori. Infatti è risaputo che Ale e Leo, chiamati cosi da Alice stessa, parlano italiano e spagnolo, amano i dolci e le caramelle e tifano sempre per papà durante le partite. Grande richiesta da parte dei followers di entrambe che condividono gli aspetti più divertenti.

A poco più di due anni dalla nascita dei gemelli, la coppia più seguita d’Italia annuncia l’attesa e la nascita del terzo figlio: Edoardo.

Alice Campello è oggi modella, fashion blogger, ma soprattuto una giovanissima mamma a tempo pieno, dedita alla famiglia e alla cura del rapporto con i figli. Forse, è proprio essere mamma così giovane che la motiva a realizzarsi in qualità di donna in carriera.

Alice, dopo il suo fidanzamento con Alvaro ha creato non solo la linea di borse Avrail, andata sold- out in tempi record, ma anche MasqMai, un beauty brand che realizza prodotti nel rispetto dell’ambiente e degli animali. La mamma fashion blogger non perde occasione per dialogare con i consumatori inerente al lancio dei propri prodotti, cercando possibili feedback e recensioni varie, oltre che suggerimenti.

E’ stato proprio durante l’ultima gravidanza, che Alice tramite le sue instagram stories, parlava di alcuni olii e prodotti che utilizzava per attenuare gli sfoghi da dermatite. Molti prodotti poche ore dopo sono andati sold-out, incrementando il seguito del brand.

E voi unimamme, conoscevate la storia di questa mamma? La seguite?