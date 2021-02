Chi è questa bambina? Una mamma e donna amata da tutti | FOTO

Una bambina che da grande è diventata una mamma ed una donna che in tanti hanno amato per la sua bontà. Ecco chi è.

Unimamme avete riconosciuto questa bella bambina in foto? Se la osservate per bene noterete anche la somiglianza con un’altra bambina, sua parente, molto famosa e che negli ultimi hanno sta diventando la beniamina dei fotografi.

Una volta cresciuta è diventata una grande donna che si è spesa molto nel sociale per aiutare le persone più deboli e bisognose. Una passione che ha trasmesso anche ai suoi figli che l’hanno sempre amata e che hanno sofferto molto per la sua improvvisa e terribile scomparsa.

Avete capito di chi si tratta? Adesso ve lo sveliamo.

Ecco chi è la bambina nella foto: la principessa del Galles, Lady Diana

La bambina nella foto, a destra quando aveva solo 2 anni, mentre a sinistra quando ne aveva 4 è una delle donne che ha cercato e cambiato il Mondo. Si tratta di Diana Spencer conosciuta da tutti come Lady Diana e che in molti amavano per la sua dolcezza e la sua bontà.

Nata il 30 agosto 1961, Diana è cresciuta con tre fratelli: Charles, Sarah e Jane. Dal matrimonio con il principe Carlo, avvenuto il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di San Paolo a Londra, sono nati due William ed Harry, il quale sta per diventare papà per la seconda volta. La sua scomparsa prematura a soli 36 anni, nell’agosto 1997, in un incidente automobilistico a Parigi, ha lasciato un grande vuoto nella vita dei figli che però non smettono mai di ricordarla.

La sua infanzia non è stata semplice, quando i suoi genitori hanno divorziato lei era molto piccola, aveva solo 5 anni, ed ha sofferto molto come raccontato dal fratello minore, Charles Spencer, in quanto la madre quando ha lasciato la casa di famiglia aveva promesso di ritornare, ma non è più tornata. Il conte ha poi ricordato che anche se lui era ancora piccolo, la notte piangeva e la sorella lo sentiva piangere, ma siccome aveva paura del buio non andava a consolarlo. Quando la mamma è fuggita di casa, le sorelle maggiori, Sarah e Jane, all’epoca erano in collegio.

La custodia dei figli è stata data al padre: “Nostro padre era una fonte di amore tranquilla e costanza, mentre nostra madre non era proprio tagliata per la maternità“, come ricorda Charles. A dimostrazione di ciò, quando si sono tenuti, nel 1997 i funerali della principessa, lui la definì come la “sorella maggiore che da bambina mi ha fatto da madre“.

Unimamme avete notato che la nipotina di Diana, Charlotte, la secondogenita di William e Kate Middeltton assomiglia molto alla nonna?