Governo Draghi, nel giorno della fiducia, in serata è arrivata la replica di Mario Draghi con tutte le sue proposte: ecco cosa ha detto e dove seguire la diretta.

Dopo una giornata passata in Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto il suo discorso di replica: a breve, infatti, si voterà per la fiducia. Con la voce tremolante e piena di emozione, Draghi ha cominciato a parlare dinnanzi a tutti i Senatori.

“Mai così emozionato, il mio sarà il Governo del Paese”, ha cominicato il suo discorso il famosissimo economista che potrebbe essere alla guida dell’Italia.

La priorità è stata data alla lotta alla pandemia e alla conseguenze economiche dell’emergenza: il futuro Premier, si è rimpromesso di informare con largo anticipo i cittadini sulle nuove misure che verranno adottate.

Il discorso, così come i commenti, andrà avanti ancora per un’ora: ecco dove seguire la diretta e i punti salienti di quanto detto.

Governo Draghi, nel giorno della fiducia la replica in Senato: la diretta

In serata, è arrivata puntuale la replica in Senato del Presidente Mario Draghi, che proprio questa sera chiederà la fiducia in Senato. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha, infatti, richiesto uno sforzo comune e straordinario alle forze politiche, per cercare di superare al meglio una situazione storica senza eguali.

Solo dopo le 23 di questa giornata, infatti, si aprirà il voto alla fiducia e si scoprirà se la Camera ha dato o meno il proprio appoggio a questo nuovo Governo, un Governo composto da tecnici che valuteranno nuove misure per risollevare il Paese.

Nel suo intervento in Senato, Mario Draghi, si è posto l’obbiettivo primario di salvaguardare quante più vite umane possibile e di risollevare le sorti del Paese: “La nostra nuova sfida è il vaccino, averne in dosi adeguate e distribuirlo in modo efficiente”, ha sottolineato.

Lo stesso, ha voluto rivolgere anche un pensiero a tutte le vittime del Covd-19 che, ormai, da più di un anno continua a mietere vittime sul nostro territorio: “Il nostro dovere è combattere la pandemia, il virus è nemico di tutti”. Da questo, il richiamo all’unità, anche delle forze politiche.