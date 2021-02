Qualche giorno fa, Chiara Ferragni aveva pubblicato un video in cui mostrava la cameretta di Leone. Ora, l’influencer ha voluto mostrare alle sue followers mamme la prima volta di Leone sul suo nuovo letto da grande, con una domanda.

Solo qualche giorno, l’influencer Chiara Ferragni aveva mostrato la nuova cameretta di Leone che ormai sta diventando un ometto. In attesa di accogliere la sorellina, infatti, mamma Chiara ha deciso di far realizzare una stanza tutta nuova al futuro fratello maggiore.

Il video di Leone per la prima volta da solo nel suo letto

Nel video postato dalla Ferragni si vede Leone dormire sul suo nuovo letto da grande. A didascalia dello scatto Chiara ha scritto: “Anche tuo figlio dorme così?”.

Mamma Chiara ha voluto fare riferimento alle posizioni che il piccolo Leone, e tutti i bambini in generale, assumono durante il sonno.

Tra i commenti, infatti, la mamma di Chiara, Marina Di Guardo, scrive: “Meno male che ci sono le sponde”. Un’altra utente, ancora, scrive: “anche i miei figli fanno così!”

L’importanza delle sponde nei letti dei bambini

In genere, i pediatri raccomandano di effettuare il passaggio dalla culla al lettino quando i bambini raggiungono i 90 centimetri di altezza. Questo, infatti, assicura loro una qualità del sonno migliore, orientandolo verso una maggiore indipendenza e crescita personale.

Molti genitori, però, possono nutrire più di qualche dubbio al riguardo perché hanno paura che il loro bambino possa cadere dal letto. Ovviamente, si tratta di un pericolo che, se non si prestano le dovute accortezze, può verificarsi anche frequentemente.

Del resto, soprattutto chi ha figli piccoli sa quanto sia importante mettere in sicurezza i letti sui quali dormono. I bambini, in special modo quando molto piccoli, non sono ancora capaci di orientarsi al meglio quando sono svegli, di conseguenza, hanno difficoltà a capire come muoversi nel proprio letto senza rischiare una caduta.

Fortunatamente, è possibile adottare precauzioni molto utili che vi aiuteranno a lasciarvi tutte le preoccupazioni alle spalle.

A tal proposito, ricorrere a delle sponde risulta la soluzione migliore quando si decide di lasciar dormire il piccolo nel proprio lettino, proprio come ha fatto mamma Chiara.

Le sponde sono ideali per evitare che il piccolo si rotoli nel letto, tuttavia, senza dare limitazioni alla sua libertà di movimento, potendo salire e scendere dal letto come e quando vuole.

Unimamme anche voi avete adottate questa soluzione con i vostri figli?