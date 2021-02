Test di gravidanza in video: il messaggio di una futura mamma è virale

Una futura mamma e il video virale di lei che controlla il risultato del test di gravidanza è un messaggio per tutti!

Sta spopolando sui social il video su Tik Tok di una futura mamma che si è ritratta mentre attendeva il risultato dei suoi numerosi test di gravidanza, la maggior parte dei quali negativi.

Il suo è un appello nei confronti della società di oggi che mostra solo la parte bella del concepimento: cioè quando si scopre di essere in attesa.

Purtroppo come molte donne sapranno dietro a un test di gravidanza positivo, è possibile che ce ne siano tanti altri negativi, cosa che crea stress e agitazione. La lettura di un test negativo fa balzare nella testa di chi si sta impegnando a creare una nuova vita, quella di non essere in grado a farlo e che ci sia qualcosa che non vada nel suo corpo.

Ma la verità è davvero diversa da quello che si mostra sui social o sulla realtà patinata di riviste e televisione. Rimanere incinta, almeno per pochissime fortunate, non è così facile e soprattutto non avviene al primo colpo. Ci sono donne che dopo anni di tentativi, in preda al dolore, si rivolgono ai loro medici per approfondire la questione.

Per fortuna la medicina in questo ambito ha fatto dei passi da gigante e sono tanti i trattamenti da poter adoperare nel caso in cui si voglia avere una gravidanza.

Ma torniamo alla storia della futura mamma che sta lanciando un bel messaggio a tutte le donne che al momento sono alla ricerca di un figlio che non sta arrivando.

Se il test di gravidanza è negativo niente sensi di colpa: il messaggio in un video virale

Si chiama Kara Burnett Giugliano, la donna che ha postato su Tik Tok un video in cui si mostra in attesa del risultato di un test di gravidanza.

Il percorso di Kara non è stato per niente semplice, perché dopo una serie di tentativi nel rimanere incinta, effettuando il test, questo segnava sempre la sua negatività. Una situazione che ha iniziato a innescarle sentimenti negativi nella sua mente e nel suo cuore. Ha iniziato a sentirsi in colpa, a pensare che non sarebbe mai diventata mamma e che il suo corpo non era in grado di creare una nuova vita.

La 29enne così per sdrammatizzare la tensione nell’effettuare l’ennesimo test ha deciso di riprendere le sue emozioni alla vista del risultato.

Sentimenti che mostrano sia percezioni positive sia negative, fino a quando all’ultimo test finalmente ha scoperto di essere incinta.

Ecco che cosa ha dichiarato a riguardo al sito Popsugar: “Mi chiedevo continuamente se qualcosa in me non andasse. Ci viene sempre mostrato, anche nei film, che la gravidanza arriva subito. Ma non è affatto così, e non c’è nulla di sbagliato. All’inizio ho iniziato a riprendermi per catturare il momento che sognavo. Poi, nel tempo, ho capito che era importante mettere quei video insieme e non cancellarli”.

Ovviamente al momento la gioia di Kara, dopo aver scoperto di essere in attesa di quel bambino tanto desiderato, è incontenibile, ma il messaggio che manda alle altre mamme è davvero interessante e soprattutto di conforto.

Bisogna pensare, in questi casi, di non essere da soli e che in altre parti del mondo ci sono altre persone che stanno vivendo la vostra stessa esperienza.

Un messaggio che fortunatamente, in queste situazioni di stress e ansia, unisce e non divide. Fuori dalla propria vita, ci sono tante altre persone che stanno o staranno per vivere ciò che hai provato in passato.

Insomma in un momento come questo, in cui la pandemia ancora fa parte delle nostre vite, sapere di non essere soli è di grande aiuto.

E voi unimamme quanti test avete fatto prima di rimanere incinta?