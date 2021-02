Al GFVip, l’amicizia più forte e longeva della casa è arrivata ormai alla fine: ecco di chi si tratta e cosa è successo.

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è stata l’amicizia più longeva di tutta questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Le due, legatissime, hanno sempre affrontato insieme tutte le sfide che questo gioco – e la vita, per alcuni sensi – gli ha messo davanti.

Tuttavia, negli ultimi giorni, il loro legame si è incrinato irrimediabilmente: colpevole di questa situazione è stata una nuova storia d’amore che è sbocciata proprio negli utlimi giorni, davanti alle telecamere della casa di Cinecittà.

Ed è proprio sulla relazione tra l’ormai ex amica Rosalinda e Andrea Zenga che, Dayane si è espressa andando a ledere irrimediabilmente il suo rapporto con la concorrente. “Non voglio più vedere la faccia di Rosalinda“, ha confessato la Mello poco prima della puntata durante una conversazione con Samantha De Grenet.

Lo scontro e le fratture sono ormai diventate inevitabili durante la puntata in diretta. Ecco cosa è successo.

GFVip, è la fine di un’amicizia: ecco cosa è successo tra Dayane e Rosalinda

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è ormai giunta al capolinea: galeotta è stata la nascente storia d’amore della bella attrice con Andrea Zenga. “Rosalinda è cambiata, non è più come prima“, ha dichiarato la Mello al momento della richiesta di spiegazioni da parte del conduttore Alfonso Signorini.

La donna, infatti, ha accusato l’inquilina Rosalinda di combinare le sue amicizie all’interno della casa solo per strategia, per una pura convenienza che la porterebbe, così, in finale. Secondo Dayane, dunque, l’amica non sarebbe altro che una stratega pronta a tutto pur di conquistarsi la finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dall’altro lato del salotto, la bella attrice si è difesa da queste accuse sostenendo che Dayane sia molto incline ad andare sul personale quando si tratta di lanciare offese contro qualcuno. “Sono molto soddifatta del mio percorso e di quello che sono diventata ora. Se Dayane non ci tiene più è libera di fare le sue scelte!“, ha infatti dichiarato.

Le due, usando accuse reciproche, non si sono mai perdnate l’andazzo rovinoso del loro rapporto dopo l’intomissione di Andrea Zenga. “Tu hai fatto il tuo percorso con me e poi sono la tua ultima ruota“, ha tuonato Dayane contro la sua ormai ex amica.

E voi Unimamme, avete seguito la puntata? Che ne pensate?